Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220707/podmoskove-1800864277.html
Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли
Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли - РИА Новости, 07.07.2022
Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли
Сроки выдачи разрешений на объекты нестационарной торговли на территории Московской области сократились в десять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:48
2022-07-07T10:48
новости подмосковья
общество
торговля
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799185437_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8600d87217d3e3cbc588533e009727a.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сроки выдачи разрешений на объекты нестационарной торговли на территории Московской области сократились в десять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, ранее, чтобы получить разрешение на торговлю на законных основаниях необходимо было потратить 70 дней."Выдачу разрешений ускорили в десять раз - было 70 дней, стало 7", - сказал Воробьев.Он также добавил, что для ускорения процесса, заявки на разрешение переведены в электронный вид.
https://ria.ru/20220706/biznes-1800712778.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799185437_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_9cdbc10a4c7c02982a3a243b6d9f0ab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, торговля, андрей воробьев
10:48 07.07.2022
 

Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью на радио Sputnik
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью на радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сроки выдачи разрешений на объекты нестационарной торговли на территории Московской области сократились в десять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, ранее, чтобы получить разрешение на торговлю на законных основаниях необходимо было потратить 70 дней.
Люди проходят мимо ларька Напитки и мороженое - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 16:00Новости Подмосковья
Предпринимателям МО станет проще согласовывать расположение торговых точек
"Выдачу разрешений ускорили в десять раз - было 70 дней, стало 7", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что для ускорения процесса, заявки на разрешение переведены в электронный вид.
 
Новости ПодмосковьяОбществоТорговляАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала