https://ria.ru/20220707/podmoskove-1800864277.html
Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли
Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли - РИА Новости, 07.07.2022
Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли
Сроки выдачи разрешений на объекты нестационарной торговли на территории Московской области сократились в десять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:48
2022-07-07T10:48
2022-07-07T10:48
новости подмосковья
общество
торговля
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сроки выдачи разрешений на объекты нестационарной торговли на территории Московской области сократились в десять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, ранее, чтобы получить разрешение на торговлю на законных основаниях необходимо было потратить 70 дней."Выдачу разрешений ускорили в десять раз - было 70 дней, стало 7", - сказал Воробьев.Он также добавил, что для ускорения процесса, заявки на разрешение переведены в электронный вид.
https://ria.ru/20220706/biznes-1800712778.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, торговля, андрей воробьев