https://ria.ru/20220707/podmoskove-1800864277.html

Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли

Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли - РИА Новости, 07.07.2022

Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки нестационарной торговли

Сроки выдачи разрешений на объекты нестационарной торговли на территории Московской области сократились в десять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:48

2022-07-07T10:48

2022-07-07T10:48

новости подмосковья

общество

торговля

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сроки выдачи разрешений на объекты нестационарной торговли на территории Московской области сократились в десять раз, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, ранее, чтобы получить разрешение на торговлю на законных основаниях необходимо было потратить 70 дней."Выдачу разрешений ускорили в десять раз - было 70 дней, стало 7", - сказал Воробьев.Он также добавил, что для ускорения процесса, заявки на разрешение переведены в электронный вид.

https://ria.ru/20220706/biznes-1800712778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, торговля, андрей воробьев