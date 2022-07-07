https://ria.ru/20220707/obstrel-1800942697.html
При обстреле Минерального в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Минерального в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 07.07.2022
При обстреле Минерального в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина ранен при обстреле поселка Минеральное в ДНР украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:44
2022-07-07T14:44
2022-07-07T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле поселка Минеральное в ДНР украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны республики."Украинские боевики обстреляли Минеральное, по ул. Мира ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Поселок Минеральное с юга прилегает к Ясиноватой, которая в четверг неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800582425.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика
При обстреле Минерального в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина