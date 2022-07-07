https://ria.ru/20220707/obstrel-1800837744.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 06.40 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении в Telegram представительства республики в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T07:36
2022-07-07T07:36
2022-07-07T07:36
специальная военная операция на украине
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днр
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 06.40 выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении в Telegram представительства республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:40 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122мм", - сообщили в представительстве.
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в мире, ясиноватая, днр, украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Ясиноватой