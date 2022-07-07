https://ria.ru/20220707/minoborony-1800959359.html
Минобороны назвало Metabiota прикрытием для решения политических задач США
Минобороны назвало Metabiota прикрытием для решения политических задач США - РИА Новости, 07.07.2022
Минобороны назвало Metabiota прикрытием для решения политических задач США
Есть свидетельства, что компания Metabiota была прикрытием для решения политических задач США и используется американцами для осуществления финансовой... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:21
2022-07-07T15:21
2022-07-07T15:29
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Есть свидетельства, что компания Metabiota была прикрытием для решения политических задач США и используется американцами для осуществления финансовой деятельности в различных странах, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в четверг на брифинге.Кириллов напомнил, что Минобороны РФ неоднократно упоминало о роли представителей демократической партии США в финансировании военно-биологической деятельности на территории Украины и посреднических организациях, которые использовались для этой цели."Хотелось бы более подробно остановиться на одном из ключевых подрядчиков Пентагона, получавших денежные средства из инвестиционного фонда Хантера Байдена, - компании Metabiota. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что данная компания являлась лишь прикрытием для решения сомнительных с точки зрения международного права задач и используется политической элитой США для осуществления непрозрачной финансовой деятельности в различных регионах мира", - сообщил Кириллов.Кириллов также привел пример, когда компания Metabiota принимала участие в ликвидации последствий эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке."Деятельность сотрудников компании вызвала вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения с точки зрения соблюдения ими требований биобезопасности", - подчеркнул Кириллов.
https://ria.ru/20220707/ukraina-1800960590.html
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в мире, россия, сша, украина, министерство обороны сша, хантер байден
15:21 07.07.2022 (обновлено: 15:29 07.07.2022)
Минобороны назвало Metabiota прикрытием для решения политических задач США
Минобороны: фирма Metabiota была прикрытием для решения политических задач США