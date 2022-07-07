https://ria.ru/20220707/metropoliten-1801044960.html

Движение на зеленой ветке метро Москвы ввели в график

Движение на зеленой ветке метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 07.07.2022

Движение на зеленой ветке метро Москвы ввели в график

Движение на Замоскворецкой линии московского метро введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:47

2022-07-07T18:47

2022-07-07T18:47

общество

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии московского метро введено в график, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее в четверг на "зеленой" ветке не было движения от станции "Автозаводская" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220707/transport-1801033539.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московский метрополитен