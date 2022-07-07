https://ria.ru/20220707/metropoliten-1801044960.html
Движение на зеленой ветке метро Москвы ввели в график
Движение на зеленой ветке метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 07.07.2022
Движение на зеленой ветке метро Москвы ввели в график
Движение на Замоскворецкой линии московского метро введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:47
2022-07-07T18:47
2022-07-07T18:47
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии московского метро введено в график, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее в четверг на "зеленой" ветке не было движения от станции "Автозаводская" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220707/transport-1801033539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московский метрополитен
Движение на зеленой ветке метро Москвы ввели в график
Дептранс Москвы: движение на зеленой ветке метро ввели в график