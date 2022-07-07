https://ria.ru/20220707/metro-1801032630.html
Движение на зеленой ветке метро Москвы восстановили
Движение на зеленой ветке метро Москвы восстановили - РИА Новости, 07.07.2022
Движение на зеленой ветке метро Москвы восстановили
Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено, оно вводится в график, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:12
2022-07-07T18:12
2022-07-07T18:23
москва
общество
городское хозяйство москвы
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591355611_0:169:3342:2048_1920x0_80_0_0_d60c811ebb9ca6f13b485f04a0c47770.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено, оно вводится в график, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее в четверг на "зеленой" ветке не было движения от станции "Автозаводская" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220707/transport-1801033539.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591355611_314:292:2655:2048_1920x0_80_0_0_66d646fd4e604f4248044973bd9667eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, московский метрополитен
18:12 07.07.2022 (обновлено: 18:23 07.07.2022)
Движение на зеленой ветке метро Москвы восстановили
Дептранс Москвы: движение на зеленой ветке метро восстановили, оно вводится в график