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Движение на зеленой ветке метро Москвы восстановили - РИА Новости, 07.07.2022
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Движение на зеленой ветке метро Москвы восстановили
Движение на зеленой ветке метро Москвы восстановили - РИА Новости, 07.07.2022
Движение на зеленой ветке метро Москвы восстановили
Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено, оно вводится в график, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:12
2022-07-07T18:23
москва
общество
городское хозяйство москвы
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено, оно вводится в график, сообщает столичный департамент транспорта.Ранее в четверг на "зеленой" ветке не было движения от станции "Автозаводская" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка."Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, московский метрополитен
18:12 07.07.2022 (обновлено: 18:23 07.07.2022)
 
Движение на зеленой ветке метро Москвы восстановили

Дептранс Москвы: движение на зеленой ветке метро восстановили, оно вводится в график

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодземный переход
Подземный переход - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено, оно вводится в график, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в четверг на "зеленой" ветке не было движения от станции "Автозаводская" до "Орехово" из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка.
"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Турникеты в метро - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 18:17
От станции метро "Автозаводская" до "Орехово" запустили автобус
 
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