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ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда - РИА Новости, 07.07.2022
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ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда
ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда - РИА Новости, 07.07.2022
ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда
Больше половины россиян верят в любовь с первого взгляда, не верят – чуть больше трети, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T07:52
2022-07-07T07:52
общество
россия
вциом
любовь
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Больше половины россиян верят в любовь с первого взгляда, не верят – чуть больше трети, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно опросу, в любовь с первого взгляда верят 59% россиян, не верят - 38%, еще 3% затруднились с ответом.Мужчин, которые верят в любовь с первого взгляда, больше, чем женщин, верящих в нее – 59% против 58%. Чаще всего верят в это люди от 45 до 59 лет – таких 68%. Чуть меньше таких людей среди тех, кому 60 лет и больше – 66%. Реже всего в любовь с первого взгляда верят люди от 18 до 24 лет – таких всего 41%. Чуть романтичнее оказались люди от 25 до 44 лет – среди них в это явление верят 46% опрошенных.Чаще всего в любовь с первого взгляда верят вдовы и вдовцы. Их результат – 68%. Те, кто состоит в браке, верят в любовь с первого взгляда в 62% случаев. Разведенные люди тоже часто верят в это – их 59%. Реже всего в любовь с первого взгляда верят незамужние и холостые: их результат – 44%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля 2022 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом, любовь
07:52 07.07.2022
 
ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда

ВЦИОМ: почти 60 процентов россиян верят в любовь с первого взгляда

© Depositphotos / 4pmphoto@gmail.comМолодая пара
Молодая пара - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Depositphotos / 4pmphoto@gmail.com
Молодая пара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Больше половины россиян верят в любовь с первого взгляда, не верят – чуть больше трети, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, в любовь с первого взгляда верят 59% россиян, не верят - 38%, еще 3% затруднились с ответом.
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Мужчин, которые верят в любовь с первого взгляда, больше, чем женщин, верящих в нее – 59% против 58%. Чаще всего верят в это люди от 45 до 59 лет – таких 68%. Чуть меньше таких людей среди тех, кому 60 лет и больше – 66%. Реже всего в любовь с первого взгляда верят люди от 18 до 24 лет – таких всего 41%. Чуть романтичнее оказались люди от 25 до 44 лет – среди них в это явление верят 46% опрошенных.
Чаще всего в любовь с первого взгляда верят вдовы и вдовцы. Их результат – 68%. Те, кто состоит в браке, верят в любовь с первого взгляда в 62% случаев. Разведенные люди тоже часто верят в это – их 59%. Реже всего в любовь с первого взгляда верят незамужние и холостые: их результат – 44%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля 2022 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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