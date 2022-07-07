https://ria.ru/20220707/lyubov-1800838316.html

ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда

ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда - РИА Новости, 07.07.2022

ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда

Больше половины россиян верят в любовь с первого взгляда, не верят – чуть больше трети, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T07:52

2022-07-07T07:52

2022-07-07T07:52

общество

россия

вциом

любовь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153108/65/1531086515_0:266:7360:4406_1920x0_80_0_0_8f42d9bd0dcf6cc241f5110f1742a52e.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Больше половины россиян верят в любовь с первого взгляда, не верят – чуть больше трети, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно опросу, в любовь с первого взгляда верят 59% россиян, не верят - 38%, еще 3% затруднились с ответом.Мужчин, которые верят в любовь с первого взгляда, больше, чем женщин, верящих в нее – 59% против 58%. Чаще всего верят в это люди от 45 до 59 лет – таких 68%. Чуть меньше таких людей среди тех, кому 60 лет и больше – 66%. Реже всего в любовь с первого взгляда верят люди от 18 до 24 лет – таких всего 41%. Чуть романтичнее оказались люди от 25 до 44 лет – среди них в это явление верят 46% опрошенных.Чаще всего в любовь с первого взгляда верят вдовы и вдовцы. Их результат – 68%. Те, кто состоит в браке, верят в любовь с первого взгляда в 62% случаев. Разведенные люди тоже часто верят в это – их 59%. Реже всего в любовь с первого взгляда верят незамужние и холостые: их результат – 44%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля 2022 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210513/lyubov-1732077256.html

https://ria.ru/20211027/rabota-1756414677.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вциом, любовь