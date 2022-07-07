https://ria.ru/20220707/lechenie-1800996204.html
ЕР организовала лечение для мальчика из Херсона с редким заболеванием
ЕР организовала лечение для мальчика из Херсона с редким заболеванием - РИА Новости, 07.07.2022
ЕР организовала лечение для мальчика из Херсона с редким заболеванием
Партия "Единая Россия" организовала лечение для мальчика из Херсона с редким заболеванием, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:49
2022-07-07T16:49
2022-07-07T16:49
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
анна кузнецова
андрей турчак
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" организовала лечение для мальчика из Херсона с редким заболеванием, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" организовала лечение для мальчика из Херсона с редким заболеванием. Сейчас полуторагодовалый Марк проходит обследование в центре для детей и подростков ФМБА России. По инициативе секретаря Генсовета партии Андрея Турчака и при поддержке Минобороны малыш был эвакуирован в Москву", - сказано в сообщении.Отмечается, что мальчика в центре навестила замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова."Под руководством высококвалифицированных докторов Марку был проведен комплекс обследований. Предстоят операции. Но видно, что врачи рядом, лучшая техника – все здесь. "Единая Россия" сейчас ведет системную работу в партийных гуманитарных центрах на Донбассе и в освобождённых территориях, где полностью уничтожены базы данных людей, которым нужна помощь. Вместе с Минобороны организуем маршрутизацию детей, чтобы доставить в больницы. Спасибо всем врачам, волонтерам, депутатам, которые закреплены за территориями. И ФМБА, с которым мы координируемся в рамках деятельности нашего штаба по гуманитарному сотрудничеству", - приводят в сообщении слова Кузнецовой.
https://ria.ru/20220704/shkoly-1800031487.html
https://ria.ru/20220615/lekarstvo-1795384137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, анна кузнецова, андрей турчак, херсон, россия, донбасс, единая россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
ЕР организовала лечение для мальчика из Херсона с редким заболеванием
Партия "Единая Россия" организовала лечение для мальчика из Херсона с редким заболеванием