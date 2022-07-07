https://ria.ru/20220707/lavrov-1800859879.html

Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров

Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2022

Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров

Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:29

2022-07-07T10:29

2022-07-07T12:46

в мире

китай

россия

сергей лавров

ван и (политик)

сша

мид кнр

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 7 июл - РИА Новости. Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы высоко оцениваем результаты пекинского саммита, где наши лидеры подробно обсудили задачи нашего стратегического партнерства", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И."На фоне стратегического курса США и их сателлитов на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объёмы и расширять охват практического взаимодействия", - добавил министр.Он подчеркнул, что внутренние резервы российско-китайских отношений имеют огромный потенциал и страны продолжат предметную разработку новых форматов сотрудничества, независимых от внешних негативных внешних факторов.

https://ria.ru/20220706/peregovory-1800591360.html

китай

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, сергей лавров, ван и (политик), сша, мид кнр