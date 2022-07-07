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Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2022
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Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров
Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2022
Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров
Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:29
2022-07-07T12:46
в мире
китай
россия
сергей лавров
ван и (политик)
сша
мид кнр
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 7 июл - РИА Новости. Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы высоко оцениваем результаты пекинского саммита, где наши лидеры подробно обсудили задачи нашего стратегического партнерства", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И."На фоне стратегического курса США и их сателлитов на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объёмы и расширять охват практического взаимодействия", - добавил министр.Он подчеркнул, что внутренние резервы российско-китайских отношений имеют огромный потенциал и страны продолжат предметную разработку новых форматов сотрудничества, независимых от внешних негативных внешних факторов.
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в мире, китай, россия, сергей лавров, ван и (политик), сша, мид кнр
10:29 07.07.2022 (обновлено: 12:46 07.07.2022)
 
Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров

Лавров: Москва и Пекин продолжают расширять охват стратегического сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в рамках совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индонезии. 7 июля 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в рамках совета министров иностранных дел Группы двадцати в Индонезии. 7 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в рамках совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индонезии. 7 июля 2022
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 7 июл - РИА Новости. Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы высоко оцениваем результаты пекинского саммита, где наши лидеры подробно обсудили задачи нашего стратегического партнерства", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.
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Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона
"На фоне стратегического курса США и их сателлитов на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объёмы и расширять охват практического взаимодействия", - добавил министр.
Он подчеркнул, что внутренние резервы российско-китайских отношений имеют огромный потенциал и страны продолжат предметную разработку новых форматов сотрудничества, независимых от внешних негативных внешних факторов.
 
В миреКитайРоссияСергей ЛавровВан И (политик)СШАМИД КНР
 
 
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