https://ria.ru/20220707/lavrov-1800859879.html
Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров
Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2022
Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров
Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:29
2022-07-07T10:29
2022-07-07T12:46
в мире
китай
россия
сергей лавров
ван и (политик)
сша
мид кнр
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 7 июл - РИА Новости. Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы высоко оцениваем результаты пекинского саммита, где наши лидеры подробно обсудили задачи нашего стратегического партнерства", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И."На фоне стратегического курса США и их сателлитов на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объёмы и расширять охват практического взаимодействия", - добавил министр.Он подчеркнул, что внутренние резервы российско-китайских отношений имеют огромный потенциал и страны продолжат предметную разработку новых форматов сотрудничества, независимых от внешних негативных внешних факторов.
https://ria.ru/20220706/peregovory-1800591360.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, сергей лавров, ван и (политик), сша, мид кнр
10:29 07.07.2022 (обновлено: 12:46 07.07.2022)
Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество, заявил Лавров
Лавров: Москва и Пекин продолжают расширять охват стратегического сотрудничества