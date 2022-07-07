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Официальный курс доллара на пятницу составил 63,14 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 63,14 рубля - РИА Новости, 07.07.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 63,14 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 23,17 копейки, до 63,1427 рубля, курс евро снизился на 19,11 копейки, до 64,1349... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:59
2022-07-07T15:59
2022-07-07T15:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 23,17 копейки, до 63,1427 рубля, курс евро снизился на 19,11 копейки, до 64,1349 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу составил 63,14 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 63,14 рубля, евро снизился до 64,13