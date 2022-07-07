https://ria.ru/20220707/kruiz-1800778893.html

Эксперты рассказали, как можно сэкономить в речном круизе

Эксперты рассказали, как можно сэкономить в речном круизе - РИА Новости, 07.07.2022

Эксперты рассказали, как можно сэкономить в речном круизе

Туроператоры рассказали, на чем могут сэкономить путешественники, отправившиеся в круиз на теплоходе, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T06:54

2022-07-07T06:54

2022-07-07T06:54

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

круизы

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.Туроператоры рассказали, на чем могут сэкономить путешественники, отправившиеся в круиз на теплоходе, сообщает АТОР.Первое — это питание. Можно взять путевку с завтраком. Это влияет на стоимость тура. Если гость не насытился, например, полупансионом, то всегда есть опция оплатить дополнительную еду в ресторане судна — комплексный обед или какое-то блюдо.При бюджетной поездке экскурсии обычно в стоимость путевки не включены. Их можно приобретать отдельно или пакетом на все время путешествия, либо не покупать вовсе и изучать города стоянки корабля самостоятельно. Так дешевле.Минимизировав эти расходы, можно сэкономить до трети стоимости круиза, рассказала представитель крупного туроператора.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), круизы