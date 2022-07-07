https://ria.ru/20220707/kruiz-1800778893.html
Эксперты рассказали, как можно сэкономить в речном круизе
Эксперты рассказали, как можно сэкономить в речном круизе - РИА Новости, 07.07.2022
Эксперты рассказали, как можно сэкономить в речном круизе
Туроператоры рассказали, на чем могут сэкономить путешественники, отправившиеся в круиз на теплоходе, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T06:54
2022-07-07T06:54
2022-07-07T06:54
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
круизы
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.Туроператоры рассказали, на чем могут сэкономить путешественники, отправившиеся в круиз на теплоходе, сообщает АТОР.Первое — это питание. Можно взять путевку с завтраком. Это влияет на стоимость тура. Если гость не насытился, например, полупансионом, то всегда есть опция оплатить дополнительную еду в ресторане судна — комплексный обед или какое-то блюдо.При бюджетной поездке экскурсии обычно в стоимость путевки не включены. Их можно приобретать отдельно или пакетом на все время путешествия, либо не покупать вовсе и изучать города стоянки корабля самостоятельно. Так дешевле.Минимизировав эти расходы, можно сэкономить до трети стоимости круиза, рассказала представитель крупного туроператора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), круизы
Эксперты рассказали, как можно сэкономить в речном круизе
Эксперты рассказали, как туристы могут сэкономить до трети стоимости речного круиза