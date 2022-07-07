https://ria.ru/20220707/kredity-1800992981.html

Компании смогут досрочно погасить кредиты в валюте в иностранных банках

Компании смогут досрочно погасить кредиты в валюте в иностранных банках - РИА Новости, 07.07.2022

Компании смогут досрочно погасить кредиты в валюте в иностранных банках

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила российским компаниям до 1 сентября текущего года досрочно погашать кредиты в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:43

2022-07-07T16:43

2022-07-07T16:43

кредиты

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила российским компаниям до 1 сентября текущего года досрочно погашать кредиты в валюте, выданные иностранными банками, при условии, что выплата составит не менее 20% от суммы долга, говорится в материалах на сайте Минфина.При этом министерство уточняет, что выплаты российским банкам по синдицированным кредитам должны идти напрямую, минуя иностранных управляющих из недружественных государств."Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила в срок до 1 сентября 2022 года заемщикам – резидентам досрочное погашение задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками", - говорится в сообщении."Разрешение действует при условии, что заемщик погасит не менее 20% от задолженности, в том числе, когда обязательства за заемщика-резидента исполняются третьим лицом. Исключения составляют обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами", - добавляется в сообщении."Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих – лиц иностранных недружественных государств", - заключил Минфин.

https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800936450.html

https://ria.ru/20220707/rubl-1800822645.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кредиты, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)