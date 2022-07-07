https://ria.ru/20220707/italiya-1800646503.html

В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках

В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках - РИА Новости, 07.07.2022

В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках

Власти приморского Сорренто под Неаполем запретили появляться на улицах с голым торсом или в купальнике, говорится в распоряжении мэра итальянского города... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T04:54

2022-07-07T04:54

2022-07-07T05:19

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РИМ, 7 июл – РИА Новости. Власти приморского Сорренто под Неаполем запретили появляться на улицах с голым торсом или в купальнике, говорится в распоряжении мэра итальянского города Массимо Копполы.Для нарушителей предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро.В сообщении мэрии отмечается, что неуместная одежда воспринимается большинством людей как нарушение внешних приличий и благопристойности, в то время как "соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации". Аналогичные правила действуют и в ряде других курортов Италии, среди них Рапалло в Лигурии, Тропеа в Калабрии и Маргерита-ди-Савойя в Апулии.

https://ria.ru/20220615/evropa-1795439655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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