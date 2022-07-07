https://ria.ru/20220707/italiya-1800646503.html
В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках
В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках - РИА Новости, 07.07.2022
В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках
Власти приморского Сорренто под Неаполем запретили появляться на улицах с голым торсом или в купальнике, говорится в распоряжении мэра итальянского города... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T04:54
2022-07-07T04:54
2022-07-07T05:19
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РИМ, 7 июл – РИА Новости. Власти приморского Сорренто под Неаполем запретили появляться на улицах с голым торсом или в купальнике, говорится в распоряжении мэра итальянского города Массимо Копполы.Для нарушителей предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро.В сообщении мэрии отмечается, что неуместная одежда воспринимается большинством людей как нарушение внешних приличий и благопристойности, в то время как "соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации". Аналогичные правила действуют и в ряде других курортов Италии, среди них Рапалло в Лигурии, Тропеа в Калабрии и Маргерита-ди-Савойя в Апулии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, италия, лигурия, калабрия, туристы, отдых на море
04:54 07.07.2022 (обновлено: 05:19 07.07.2022)
В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках
Мэрия Сорренто в Италии запретила появляться на улицах с голым торсом или в купальнике
РИМ, 7 июл – РИА Новости. Власти приморского Сорренто под Неаполем запретили появляться на улицах с голым торсом или в купальнике, говорится в распоряжении мэра итальянского города Массимо Копполы.
Для нарушителей предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро.
В сообщении мэрии отмечается, что неуместная одежда воспринимается большинством людей как нарушение внешних приличий и благопристойности, в то время как "соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации".
Аналогичные правила действуют и в ряде других курортов Италии, среди них Рапалло в Лигурии, Тропеа в Калабрии и Маргерита-ди-Савойя в Апулии.