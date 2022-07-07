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В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках - РИА Новости, 07.07.2022
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Туризм
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В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках
В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках - РИА Новости, 07.07.2022
В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках
Власти приморского Сорренто под Неаполем запретили появляться на улицах с голым торсом или в купальнике, говорится в распоряжении мэра итальянского города... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T04:54
2022-07-07T05:19
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РИМ, 7 июл – РИА Новости. Власти приморского Сорренто под Неаполем запретили появляться на улицах с голым торсом или в купальнике, говорится в распоряжении мэра итальянского города Массимо Копполы.Для нарушителей предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро.В сообщении мэрии отмечается, что неуместная одежда воспринимается большинством людей как нарушение внешних приличий и благопристойности, в то время как "соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации". Аналогичные правила действуют и в ряде других курортов Италии, среди них Рапалло в Лигурии, Тропеа в Калабрии и Маргерита-ди-Савойя в Апулии.
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04:54 07.07.2022 (обновлено: 05:19 07.07.2022)
 
В итальянском Сорренто запретили гулять в плавках и купальниках

Мэрия Сорренто в Италии запретила появляться на улицах с голым торсом или в купальнике

© Фото : Unsplash / Nick FewingsВид на Сорренто, Италия
Вид на Сорренто, Италия - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Unsplash / Nick Fewings
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РИМ, 7 июл – РИА Новости. Власти приморского Сорренто под Неаполем запретили появляться на улицах с голым торсом или в купальнике, говорится в распоряжении мэра итальянского города Массимо Копполы.
Для нарушителей предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро.
В сообщении мэрии отмечается, что неуместная одежда воспринимается большинством людей как нарушение внешних приличий и благопристойности, в то время как "соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации".
Аналогичные правила действуют и в ряде других курортов Италии, среди них Рапалло в Лигурии, Тропеа в Калабрии и Маргерита-ди-Савойя в Апулии.
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