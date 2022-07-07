https://ria.ru/20220707/internet-1800724869.html

Летает, но не высоко: что произошло с мобильным интернетом в России

Летает, но не высоко: что произошло с мобильным интернетом в России - РИА Новости, 07.07.2022

Летает, но не высоко: что произошло с мобильным интернетом в России

Качество мобильного интернета в Москве в два раза лучше, чем в среднем по России. К такому выводу пришли независимые исследователи по итогам первого полугодия... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:00

2022-07-07T10:15

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Качество мобильного интернета в Москве в два раза лучше, чем в среднем по России. К такому выводу пришли независимые исследователи по итогам первого полугодия. Тем не менее мобильный интернет ни в столице, ни тем более в регионах так и не заменил пока надежный и быстрый домашний. Смогут ли операторы улучшать связь в условиях санкций — в материале РИА Новости.Не те скоростиКак утверждают аналитики компании DMTel, у МТС самый быстрый мобильный интернет в Москве: средняя скорость загрузки данных за три весенних месяца — 63,52 Мбит/с. У Мегафона и билайна — 49 и 47,53 соответственно. У Tele2 — 32,88.Исследователи TelecomDaily подсчитали, что средний показатель по Московской агломерации достиг 48,3 Мбит/с — это на 11 Мбит/с больше, чем год назад.По России же — 22 Мбит/с. Кроме того, в регионах наблюдается тенденция к замедлению.В любом случае мобильный интернет по-прежнему не сравнить с проводным, где негласный минимум — 100 Мбит/с, а при желании можно приобрести пакет на 300 или 500, и даже на 1 Гбит/с."В последние годы абоненты для экономии часто пробуют отказываться от услуг традиционных провайдеров, пытаясь все свои задачи решать с помощью мобильного доступа: раздают Wi-Fi со смартфона на ноутбуки и ТВ-приставки, — говорит директор по развитию московского оператора связи Старлинк Александр Савельев. — В совокупности это повышает потребление не только интернет-трафика, но и аппаратных ресурсов, и может восприниматься как ухудшение качества услуг. В итоге получается, что технологии мобильной передачи данных — хорошая альтернатива фиксированной связи, но по стабильности и пропускной способности уступают ей".На фоне немалых скоростей (кое-где в Москве ведь есть 5G и просто быстрый 4G+) меньше сбоев. По оценкам экспертов, доли отказов и обрывов соединения — не больше половины процента."Мертвые зоны"Впрочем, замеры не всегда отражают реальность: даже в центре столицы подключение к LTE вовсе не гарантирует приемлемой скорости загрузки и передачи данных. Так, на Садовом кольце, в районе парка культуры, сервис Speedtest выдал 11 и 3,2 Мбит/с. С такими показателями о комфортной работе и тем более просмотре видеоконтента говорить не приходится.Потребители все чаще критикуют операторов мобильной связи: и скорость соединения до пандемии была повыше, и качество лучше. А "мертвые зоны" в крупных городах никуда не исчезли — и сейчас смартфон нередко показывает значок 3G даже в оживленных местах.На вопрос РИА Новости, в чем причины проблем с мобильным интернетом, в МТС, билайне, Мегафоне и Tele2 предпочли не отвечать.Операторы сейчас находятся в процессе перестройки, считает Андрей Никандров, директор департамента компании " Т1 Интеграция"."Они много лет вкладываются в инфраструктуру, качество и доступность связи в России — одни из лучших в мире. В данный момент проекты по развитию сетей притормозили, так как старые логистические цепочки доставки оборудования разрушены, а новые пока не создали. За короткий срок существенных изменений качества мобильного интернета произойти не может", — рассуждает он.Эксперты уверяют, что сети продолжают модернизировать, хотя и не так интенсивно, как до санкций. В частности, билайн откажется от поддержки 3G в Москве уже к сентябрю.Отечественный 5G и новые ценыСтоимость мобильной связи, которая уже выросла весной, если и повысится, то по объективным причинам, указывают эксперты. Так, в новых условиях операторам пришлось отказываться от безлимитных тарифов, отмечает Валерий Тумин, член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике."Не думаю, что фраза "решать проблемы за счет абонентов" уместна, — подчеркивает он. — Архивные тарифы с безлимитным доступом к интернету создают неоправданно высокую нагрузку там, где доступно подключение к проводным сетям. Раньше операторы могли идти навстречу потребителям и сохранять условия обслуживания. Сейчас, когда поставки оборудования и поддержка ПО прекратились, необходимо учитывать интересы всех категорий абонентов".Цены на мобильную связь и интернет в России по-прежнему крайне привлекательные на общемировом фоне, добавляет Андрей Никандров. По его словам, недавнее подорожание больше связано с инфляционными ожиданиями.Гораздо сложнее ситуация с качественным развитием мобильного интернета. Стандарт связи пятого поколения для нас до сих пор не более чем экспериментальная платформа, доступная на нескольких "полигонах". В Минцифры России разработали предложения по изменению таблицы распределения частот между радиослужбами — 5G хотят передать миллиметровый диапазон (24,25-27,5 ГГц) и 4 ГГц, зарезервированные за военными и спецслужбами.В 2023-м планируют развернуть сеть 5G на основе отечественных базовых станций. Пока, правда, это находится на уровне прототипов: Ростех в начале года показал функциональный макет на российских электронных компонентах. Массовый выпуск станций стандарта LTE предполагают организовать за два-три года.

https://ria.ru/20220615/zakleivat-1795333747.html

https://ria.ru/20220405/gigabayt-1781756928.html

https://ria.ru/20220420/5g-1784359011.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, россия, москва, мтс, мегафон, госдума рф