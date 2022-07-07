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Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию
Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию - РИА Новости, 07.07.2022
Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию
Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты в ходе осенней сессии будут работать так же консолидировано, поскольку от этой работы зависит поддержание РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:02
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политика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты в ходе осенней сессии будут работать так же консолидировано, поскольку от этой работы зависит поддержание экономики и социальной сферы."От нас с вами, от вас, депутатского корпуса многое будет зависеть в ближайшем будущем для поддержания нашей экономики, социальной сферы, поддержания необходимого количества рабочих мест и для придания нового импульса развития нашей страны", - сказал он на встрече с лидерами фракций.
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политика, владимир путин
21:02 07.07.2022 (обновлено: 21:18 07.07.2022)
 
Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию

Президент Путин надеется, что депутаты в осеннюю сессию будут работать консолидированно

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты в ходе осенней сессии будут работать так же консолидировано, поскольку от этой работы зависит поддержание экономики и социальной сферы.
"От нас с вами, от вас, депутатского корпуса многое будет зависеть в ближайшем будущем для поддержания нашей экономики, социальной сферы, поддержания необходимого количества рабочих мест и для придания нового импульса развития нашей страны", - сказал он на встрече с лидерами фракций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 19:52
Путин отметил консолидацию фракций в Госдуме
 
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