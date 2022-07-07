https://ria.ru/20220707/gosduma-1801076223.html

Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию

Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию - РИА Новости, 07.07.2022

Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию

Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты в ходе осенней сессии будут работать так же консолидировано, поскольку от этой работы зависит поддержание РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:02

2022-07-07T21:02

2022-07-07T21:18

политика

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты в ходе осенней сессии будут работать так же консолидировано, поскольку от этой работы зависит поддержание экономики и социальной сферы."От нас с вами, от вас, депутатского корпуса многое будет зависеть в ближайшем будущем для поддержания нашей экономики, социальной сферы, поддержания необходимого количества рабочих мест и для придания нового импульса развития нашей страны", - сказал он на встрече с лидерами фракций.

https://ria.ru/20220707/gosduma-1801061404.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин