https://ria.ru/20220707/gosduma-1801076223.html
Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию
Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию - РИА Новости, 07.07.2022
Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию
Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты в ходе осенней сессии будут работать так же консолидировано, поскольку от этой работы зависит поддержание РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:02
2022-07-07T21:02
2022-07-07T21:18
политика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты в ходе осенней сессии будут работать так же консолидировано, поскольку от этой работы зависит поддержание экономики и социальной сферы."От нас с вами, от вас, депутатского корпуса многое будет зависеть в ближайшем будущем для поддержания нашей экономики, социальной сферы, поддержания необходимого количества рабочих мест и для придания нового импульса развития нашей страны", - сказал он на встрече с лидерами фракций.
https://ria.ru/20220707/gosduma-1801061404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин
21:02 07.07.2022 (обновлено: 21:18 07.07.2022)
Путин надеется на консолидированную работу депутатов в осеннюю сессию
Президент Путин надеется, что депутаты в осеннюю сессию будут работать консолидированно
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты в ходе осенней сессии будут работать так же консолидировано, поскольку от этой работы зависит поддержание экономики и социальной сферы.
"От нас с вами, от вас, депутатского корпуса многое будет зависеть в ближайшем будущем для поддержания нашей экономики, социальной сферы, поддержания необходимого количества рабочих мест и для придания нового импульса развития нашей страны", - сказал он на встрече с лидерами фракций.