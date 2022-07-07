https://ria.ru/20220707/germaniya-1801078245.html

В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители

В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители - РИА Новости, 07.07.2022

В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители

В ФРГ прилагают все усилия для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на энергоносители, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:17

2022-07-07T21:17

2022-07-07T21:17

в мире

олаф шольц

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/47/1550694716_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_9dbf6cc24269e51b58a3e8df7f0b676c.jpg

БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. В ФРГ прилагают все усилия для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на энергоносители, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция передачи ведется в прямом эфире в интернете."Мы пытаемся сделать сейчас все, что в наших силах, чтобы оказаться влияние на то, чтобы рост цен на энергетику не был слишком взрывным. Мы очень быстро начали менять в сторону улучшения нашу импортную газовую структуру", - сказал Шольц, добавив, что "ни одно государство мира" не может в настоящее время полностью избавиться от влияния роста цен в энергетической сфере.

https://ria.ru/20220707/sholts-1801077750.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олаф шольц, германия