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В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители - РИА Новости, 07.07.2022
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В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители
В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители - РИА Новости, 07.07.2022
В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители
В ФРГ прилагают все усилия для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на энергоносители, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:17
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в мире
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. В ФРГ прилагают все усилия для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на энергоносители, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция передачи ведется в прямом эфире в интернете."Мы пытаемся сделать сейчас все, что в наших силах, чтобы оказаться влияние на то, чтобы рост цен на энергетику не был слишком взрывным. Мы очень быстро начали менять в сторону улучшения нашу импортную газовую структуру", - сказал Шольц, добавив, что "ни одно государство мира" не может в настоящее время полностью избавиться от влияния роста цен в энергетической сфере.
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в мире, олаф шольц, германия
21:17 07.07.2022
 
В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители

Канцлер Шольц: в Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина . Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. В ФРГ прилагают все усилия для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на энергоносители, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция передачи ведется в прямом эфире в интернете.
"Мы пытаемся сделать сейчас все, что в наших силах, чтобы оказаться влияние на то, чтобы рост цен на энергетику не был слишком взрывным. Мы очень быстро начали менять в сторону улучшения нашу импортную газовую структуру", - сказал Шольц, добавив, что "ни одно государство мира" не может в настоящее время полностью избавиться от влияния роста цен в энергетической сфере.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 21:14
Шольц ответил на призывы немцев к завершению санкций против России
 
В миреОлаф ШольцГермания
 
 
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