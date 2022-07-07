https://ria.ru/20220707/germaniya-1801078245.html
В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители
В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители - РИА Новости, 07.07.2022
В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители
В ФРГ прилагают все усилия для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на энергоносители, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:17
2022-07-07T21:17
2022-07-07T21:17
в мире
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. В ФРГ прилагают все усилия для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на энергоносители, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция передачи ведется в прямом эфире в интернете."Мы пытаемся сделать сейчас все, что в наших силах, чтобы оказаться влияние на то, чтобы рост цен на энергетику не был слишком взрывным. Мы очень быстро начали менять в сторону улучшения нашу импортную газовую структуру", - сказал Шольц, добавив, что "ни одно государство мира" не может в настоящее время полностью избавиться от влияния роста цен в энергетической сфере.
https://ria.ru/20220707/sholts-1801077750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, германия
В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители
Канцлер Шольц: в Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители