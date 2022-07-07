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Более 600 населенных пунктов газифицировано в Подмосковье с начала года
Более 600 населенных пунктов газифицировано в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 07.07.2022
Более 600 населенных пунктов газифицировано в Подмосковье с начала года
С начала 2022 года газ получили уже более 600 сел и деревень в Московской области, говорится в отчете компании "Мособлгаз" о ходе программы "Социальная... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:10
2022-07-07T19:10
2022-07-07T19:10
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. С начала 2022 года газ получили уже более 600 сел и деревень в Московской области, говорится в отчете компании "Мособлгаз" о ходе программы "Социальная газификация". Об этом сообщил телеканал "360".Очередной брифинг АО "Мособлгаз" прошел в Электростали. В этом городском округе в программу вошло десять населенных пунктов, в большинство из них газ уже провели. Топливо появилось в деревнях Бабеево, Степаново, Пушкино, поселках Фрязево и Елизаветино, в селе Иванисово. Остальные работы завершат в III квартале.По словам главы "Мособлгаза" Игоря Баранова, до конца года в МО осталось газифицировать 437 населенных пунктов.
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