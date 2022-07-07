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Более 600 населенных пунктов газифицировано в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 07.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220707/gazifikatsiya-1801052089.html
Более 600 населенных пунктов газифицировано в Подмосковье с начала года
Более 600 населенных пунктов газифицировано в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 07.07.2022
Более 600 населенных пунктов газифицировано в Подмосковье с начала года
С начала 2022 года газ получили уже более 600 сел и деревень в Московской области, говорится в отчете компании "Мособлгаз" о ходе программы "Социальная... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:10
2022-07-07T19:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. С начала 2022 года газ получили уже более 600 сел и деревень в Московской области, говорится в отчете компании "Мособлгаз" о ходе программы "Социальная газификация". Об этом сообщил телеканал "360".Очередной брифинг АО "Мособлгаз" прошел в Электростали. В этом городском округе в программу вошло десять населенных пунктов, в большинство из них газ уже провели. Топливо появилось в деревнях Бабеево, Степаново, Пушкино, поселках Фрязево и Елизаветино, в селе Иванисово. Остальные работы завершат в III квартале.По словам главы "Мособлгаза" Игоря Баранова, до конца года в МО осталось газифицировать 437 населенных пунктов.
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московская область (подмосковье)
19:10 07.07.2022
 

Более 600 населенных пунктов газифицировано в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. С начала 2022 года газ получили уже более 600 сел и деревень в Московской области, говорится в отчете компании "Мособлгаз" о ходе программы "Социальная газификация". Об этом сообщил телеканал "360".
Очередной брифинг АО "Мособлгаз" прошел в Электростали. В этом городском округе в программу вошло десять населенных пунктов, в большинство из них газ уже провели. Топливо появилось в деревнях Бабеево, Степаново, Пушкино, поселках Фрязево и Елизаветино, в селе Иванисово. Остальные работы завершат в III квартале.
По словам главы "Мособлгаза" Игоря Баранова, до конца года в МО осталось газифицировать 437 населенных пунктов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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