https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800981279.html
Международные резервы на вечер 1 июля составили 586,8 миллиарда долларов
Международные резервы на вечер 1 июля составили 586,8 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.07.2022
Международные резервы на вечер 1 июля составили 586,8 миллиарда долларов
Международные резервы РФ с 24 июня на вечер 1 июля почти не изменились, увеличившись на 0,12%, и составили 586,8 миллиарда долларов, следует из материалов... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:15
2022-07-07T16:15
2022-07-07T16:18
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международные резервы РФ с 24 июня на вечер 1 июля почти не изменились, увеличившись на 0,12%, и составили 586,8 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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экономика, россия, мвф, центральный банк рф (цб рф)
16:15 07.07.2022 (обновлено: 16:18 07.07.2022)
Международные резервы на вечер 1 июля составили 586,8 миллиарда долларов
ЦБ: международные резервы на вечер 1 июля составили 586,8 миллиарда долларов