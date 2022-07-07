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Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД - РИА Новости, 07.07.2022
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Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД
Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД - РИА Новости, 07.07.2022
Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД
Мотоциклист на 56-ом километре МКАД не справился с управлением и влетел в ограждение, он погиб, движение на этом участке затруднено, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:20
2022-07-07T09:20
москва
авто
происшествия
одинцово
рублевское шоссе
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мотоциклист на 56-ом километре МКАД не справился с управлением и влетел в ограждение, он погиб, движение на этом участке затруднено, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Отмечается, что ДТП произошло примерно в 6.30 утра. При съезде на МКАД со стороны северного обхода Одинцово мотоциклист не справился с управлением и наехал на ограждение, после чего его отбросило на прилегающую к дороге территорию."Водитель 1990 года рождения от полученных травм скончался... Движение на съезде с северного обхода Одинцово на МКАД в сторону Рублевского шоссе затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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одинцово
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москва, авто, происшествия, одинцово, рублевское шоссе, гибдд мвд рф
09:20 07.07.2022
 
Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД

Движение на 56-ом километре МКАД затруднено из-за ДТП с мотоциклом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мотоциклист на 56-ом километре МКАД не справился с управлением и влетел в ограждение, он погиб, движение на этом участке затруднено, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что ДТП произошло примерно в 6.30 утра. При съезде на МКАД со стороны северного обхода Одинцово мотоциклист не справился с управлением и наехал на ограждение, после чего его отбросило на прилегающую к дороге территорию.
"Водитель 1990 года рождения от полученных травм скончался... Движение на съезде с северного обхода Одинцово на МКАД в сторону Рублевского шоссе затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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МоскваАвтоПроисшествияОдинцовоРублевское шоссеГИБДД МВД РФ
 
 
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