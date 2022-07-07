https://ria.ru/20220707/dtp-1800848097.html
Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД
Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД - РИА Новости, 07.07.2022
Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД
Мотоциклист на 56-ом километре МКАД не справился с управлением и влетел в ограждение, он погиб, движение на этом участке затруднено, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:20
2022-07-07T09:20
2022-07-07T09:20
москва
авто
происшествия
одинцово
рублевское шоссе
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мотоциклист на 56-ом километре МКАД не справился с управлением и влетел в ограждение, он погиб, движение на этом участке затруднено, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Отмечается, что ДТП произошло примерно в 6.30 утра. При съезде на МКАД со стороны северного обхода Одинцово мотоциклист не справился с управлением и наехал на ограждение, после чего его отбросило на прилегающую к дороге территорию."Водитель 1990 года рождения от полученных травм скончался... Движение на съезде с северного обхода Одинцово на МКАД в сторону Рублевского шоссе затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html
москва
одинцово
рублевское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, авто, происшествия, одинцово, рублевское шоссе, гибдд мвд рф
Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД
Движение на 56-ом километре МКАД затруднено из-за ДТП с мотоциклом