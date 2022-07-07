https://ria.ru/20220707/dtp-1800848097.html

Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД

Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД - РИА Новости, 07.07.2022

Мотоциклист погиб в ДТП на 56-ом километре МКАД

Мотоциклист на 56-ом километре МКАД не справился с управлением и влетел в ограждение, он погиб, движение на этом участке затруднено, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:20

2022-07-07T09:20

2022-07-07T09:20

москва

авто

происшествия

одинцово

рублевское шоссе

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мотоциклист на 56-ом километре МКАД не справился с управлением и влетел в ограждение, он погиб, движение на этом участке затруднено, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Отмечается, что ДТП произошло примерно в 6.30 утра. При съезде на МКАД со стороны северного обхода Одинцово мотоциклист не справился с управлением и наехал на ограждение, после чего его отбросило на прилегающую к дороге территорию."Водитель 1990 года рождения от полученных травм скончался... Движение на съезде с северного обхода Одинцово на МКАД в сторону Рублевского шоссе затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html

москва

одинцово

рублевское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, авто, происшествия, одинцово, рублевское шоссе, гибдд мвд рф