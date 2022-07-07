07:44 07.07.2022 (обновлено: 09:35 07.07.2022)
В ДТП на Большом Каменном мосту в Москве погибли два человека
В ДТП на Большом Каменном мосту в Москве погибли два человека, одного госпитализировали
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия смертельного ДТП с участием двух автомобилей на Большом Каменном мосту
Последствия смертельного ДТП с участием двух автомобилей на Большом Каменном мосту
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В ДТП на Большом Каменном мосту в столице погибли два человека, еще один был госпитализирован, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
"Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Большом Каменном мосту. Дорожная авария произошла примерно в 4 утра. Водитель автомобиля "Датсун", двигаясь от улицы Знаменка в сторону Большого Каменного моста, совершил выезд на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем "Тойота Ленд Крузер", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель и пассажир автомобиля Datsun скончались, а водителя автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. По предварительным данным, водитель Datsun находился в нетрезвом состоянии.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение в сторону центра осуществляется по встречному направлению движения", — добавляют в Госавтоинспекции.
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