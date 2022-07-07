https://ria.ru/20220707/dtp-1800837902.html

В ДТП на Большом Каменном мосту в Москве погибли два человека

В ДТП на Большом Каменном мосту в Москве погибли два человека - РИА Новости, 07.07.2022

В ДТП на Большом Каменном мосту в Москве погибли два человека

В ДТП на Большом Каменном мосту в столице погибли два человека, еще один был госпитализирован, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T07:44

2022-07-07T07:44

2022-07-07T09:35

происшествия

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дтп

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В ДТП на Большом Каменном мосту в столице погибли два человека, еще один был госпитализирован, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Большом Каменном мосту. Дорожная авария произошла примерно в 4 утра. Водитель автомобиля "Датсун", двигаясь от улицы Знаменка в сторону Большого Каменного моста, совершил выезд на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем "Тойота Ленд Крузер", — говорится в сообщении.Отмечается, что водитель и пассажир автомобиля Datsun скончались, а водителя автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. По предварительным данным, водитель Datsun находился в нетрезвом состоянии."На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение в сторону центра осуществляется по встречному направлению движения", — добавляют в Госавтоинспекции.

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происшествия, авто, дтп, москва