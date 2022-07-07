https://ria.ru/20220707/dozhd-1801046877.html

Москвичей попросили не выходить на улицу из-за непогоды

Москвичей попросили не выходить на улицу из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2022

Москвичей попросили не выходить на улицу из-за непогоды

Москвичам советуют избегать нахождения на улице из-за дождя со шквалистым ветром в ближайший час, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:52

2022-07-07T18:52

2022-07-07T19:11

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичам советуют избегать нахождения на улице из-за дождя со шквалистым ветром в ближайший час, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В свою очередь, городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции."На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", бригады и техника инженерных и коммунальных компаний", - говорится в сообщении.Отмечается, что в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.Днем МЧС предупреждало, что в Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20220706/zhara-1800621009.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)