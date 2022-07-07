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Москвичей попросили не выходить на улицу из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2022
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Москвичей попросили не выходить на улицу из-за непогоды
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2022
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за непогоды
Москвичам советуют избегать нахождения на улице из-за дождя со шквалистым ветром в ближайший час, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:52
2022-07-07T19:11
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичам советуют избегать нахождения на улице из-за дождя со шквалистым ветром в ближайший час, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В свою очередь, городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции."На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", бригады и техника инженерных и коммунальных компаний", - говорится в сообщении.Отмечается, что в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.Днем МЧС предупреждало, что в Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:52 07.07.2022 (обновлено: 19:11 07.07.2022)
 
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за непогоды

Власти Москвы посоветовали горожанам не выходить на улицу из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина идет под зонтом во время дождя в Москве
Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москвичам советуют избегать нахождения на улице из-за дождя со шквалистым ветром в ближайший час, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Возможно выпадение до 20 миллиметров осадков. Просим горожан при ухудшении погодных условий избегать пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
В свою очередь, городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.
"На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", бригады и техника инженерных и коммунальных компаний", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.
Днем МЧС предупреждало, что в Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.

Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве
1 из 8

Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

Открытый люк сточной канализации во время дождя в Москве
2 из 8

Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

Сотрудник коммунальных служб открывает люк сточной канализации на улице во время дождя в Москве
3 из 8

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.

Люди прячутся от дождя на остановке общественного транспорта в Москве
4 из 8

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.

Прохожий во время дождя в Москве
5 из 8

Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Мужчина на улице во время дождя в Москве
6 из 8

Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Дождь в Москве продлится до конца дня.

Женщина под зонтом во время дождя в Москве
7 из 8

Дождь в Москве продлится до конца дня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Залповый ливень в Москве.

Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
8 из 8

Залповый ливень в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 8

Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 8

Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дождь в Москве продлится до конца дня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Залповый ливень в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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