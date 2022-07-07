https://ria.ru/20220707/donetsk-1801088029.html
Следователи СК осмотрели поврежденный обстрелом склад в Донецке
Следователи СК осмотрели поврежденный обстрелом склад в Донецке - РИА Новости, 07.07.2022
Следователи СК осмотрели поврежденный обстрелом склад в Донецке
Следователи СК РФ провели осмотр места обстрела продовольственного склада в Будённовском районе Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:36
2022-07-07T22:36
2022-07-07T22:36
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ провели осмотр места обстрела продовольственного склада в Будённовском районе Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.В ходе следственных мероприятий были зафиксированы повреждения и опрошены свидетели обстрела гражданской инфраструктуры.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных украинским боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/neftebaza-1801060369.html
https://ria.ru/20220707/sk-1801041725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, вооруженные силы рф, сцкк, нато
Следователи СК осмотрели поврежденный обстрелом склад в Донецке
Следователи СК осмотрели поврежденный обстрелом продовольственный склад в Донецке