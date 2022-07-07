https://ria.ru/20220707/donbass-1801085831.html
Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР
Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР
Московская область передала пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, в ближайшем будущем будет расширение перечня автомобилей, которые... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:13
2022-07-07T22:13
2022-07-07T22:13
специальная военная операция на украине
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
донбасс
новоазовский район
общество
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НОВОАЗОВСК, 7 июл - РИА Новости. Московская область передала пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, в ближайшем будущем будет расширение перечня автомобилей, которые передаст Подмосковье.Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин передал от региона пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости."Вы знаете, мы закреплены за Тельмановским и Новоазовским районами. Соответственно, и за двумя микрорайонами Мариуполя", - сказал он.Он добавил, что на этом Подмосковье не остановится и будет продолжать сотрудничество ради безопасности жителей Донбасса.Велосипеды переданы на разъездные нужды местной администрации, отметил вице-губернатор.
https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html
https://ria.ru/20220628/shefstvo-1798653514.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений хромушин, московская область (подмосковье), донбасс, новоазовский район, общество
Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР
Подмосковье передало пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР