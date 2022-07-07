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Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donbass-1801085831.html
Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР
Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР
Московская область передала пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, в ближайшем будущем будет расширение перечня автомобилей, которые... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:13
2022-07-07T22:13
специальная военная операция на украине
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
донбасс
новоазовский район
общество
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НОВОАЗОВСК, 7 июл - РИА Новости. Московская область передала пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, в ближайшем будущем будет расширение перечня автомобилей, которые передаст Подмосковье.Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин передал от региона пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости."Вы знаете, мы закреплены за Тельмановским и Новоазовским районами. Соответственно, и за двумя микрорайонами Мариуполя", - сказал он.Он добавил, что на этом Подмосковье не остановится и будет продолжать сотрудничество ради безопасности жителей Донбасса.Велосипеды переданы на разъездные нужды местной администрации, отметил вице-губернатор.
https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html
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московская область (подмосковье)
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евгений хромушин, московская область (подмосковье), донбасс, новоазовский район, общество
22:13 07.07.2022
 
Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР

Подмосковье передало пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР

© РИА Новости / Николай ХижнякПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожарные машины. Архивное фото
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НОВОАЗОВСК, 7 июл - РИА Новости. Московская область передала пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, в ближайшем будущем будет расширение перечня автомобилей, которые передаст Подмосковье.
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин передал от региона пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
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"Вы знаете, мы закреплены за Тельмановским и Новоазовским районами. Соответственно, и за двумя микрорайонами Мариуполя", - сказал он.
Он добавил, что на этом Подмосковье не остановится и будет продолжать сотрудничество ради безопасности жителей Донбасса.
"Мы уже передали технику для подачи питьевой воды, четыре водовозки, коммунальную технику, тракторы, мусоровозы, машины для работ коммунальных служб. В ближайшем будущем у нас также идёт расширение перечня автомобилей, котлы мы передаём. В том числе мы передали велосипеды", - уточнил Хромушин.
Велосипеды переданы на разъездные нужды местной администрации, отметил вице-губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ХромушинМосковская область (Подмосковье)ДонбассНовоазовский районОбщество
 
 
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