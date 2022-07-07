https://ria.ru/20220707/donbass-1801085831.html

Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР

Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР - РИА Новости, 07.07.2022

Подмосковье передало пожарные машины двум районам ДНР

Московская область передала пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, в ближайшем будущем будет расширение перечня автомобилей, которые... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:13

2022-07-07T22:13

2022-07-07T22:13

специальная военная операция на украине

евгений хромушин

московская область (подмосковье)

донбасс

новоазовский район

общество

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НОВОАЗОВСК, 7 июл - РИА Новости. Московская область передала пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, в ближайшем будущем будет расширение перечня автомобилей, которые передаст Подмосковье.Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин передал от региона пожарные машины Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости."Вы знаете, мы закреплены за Тельмановским и Новоазовским районами. Соответственно, и за двумя микрорайонами Мариуполя", - сказал он.Он добавил, что на этом Подмосковье не остановится и будет продолжать сотрудничество ради безопасности жителей Донбасса.Велосипеды переданы на разъездные нужды местной администрации, отметил вице-губернатор.

https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html

https://ria.ru/20220628/shefstvo-1798653514.html

московская область (подмосковье)

донбасс

новоазовский район

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Дарья Буймова

евгений хромушин, московская область (подмосковье), донбасс, новоазовский район, общество