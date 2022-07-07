Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.