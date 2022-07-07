https://ria.ru/20220707/dnr-1801062189.html

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов

Украинские войска в 19.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:53

2022-07-07T19:53

2022-07-07T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы рф, нато