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В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин
В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин
База для автомобилестроения в России хорошая, свидетельство этому - производство автомобилей "Аурус", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:59
2022-07-07T16:59
экономика
оаэ
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. База для автомобилестроения в России хорошая, свидетельство этому - производство автомобилей "Аурус", заявил президент РФ Владимир Путин."У нас база есть хорошая. Однозначно. Вот "Аурус" сделали, хорошая машина. Правда, мы делали это с партнерами. Но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу", - сказал Путин в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".По словам главы государства, "все можно сделать", но для этого надо разрабатывать собственные технологии."Конечно, если все время заниматься сборкой, и даже локализацией, все равно это не собственные технологические ключи", - добавил он.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры " Ауруса " - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.
https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html
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экономика, оаэ, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", россия, владимир путин
16:59 07.07.2022
 
В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин

Путин заявил, что в России хорошая база для автомобилестроения и привел в пример Aurus

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. База для автомобилестроения в России хорошая, свидетельство этому - производство автомобилей "Аурус", заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас база есть хорошая. Однозначно. Вот "Аурус" сделали, хорошая машина. Правда, мы делали это с партнерами. Но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу", - сказал Путин в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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По словам главы государства, "все можно сделать", но для этого надо разрабатывать собственные технологии.
"Конечно, если все время заниматься сборкой, и даже локализацией, все равно это не собственные технологические ключи", - добавил он.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры " Ауруса " - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.
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ЭкономикаОАЭНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"РоссияВладимир Путин
 
 
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