https://ria.ru/20220707/avtomobilestroenie-1801000302.html

В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин

В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин

База для автомобилестроения в России хорошая, свидетельство этому - производство автомобилей "Аурус", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:59

2022-07-07T16:59

2022-07-07T16:59

экономика

оаэ

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. База для автомобилестроения в России хорошая, свидетельство этому - производство автомобилей "Аурус", заявил президент РФ Владимир Путин."У нас база есть хорошая. Однозначно. Вот "Аурус" сделали, хорошая машина. Правда, мы делали это с партнерами. Но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу", - сказал Путин в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".По словам главы государства, "все можно сделать", но для этого надо разрабатывать собственные технологии."Конечно, если все время заниматься сборкой, и даже локализацией, все равно это не собственные технологические ключи", - добавил он.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры " Ауруса " - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.

https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html

https://ria.ru/20220530/avtovaz-1791836064.html

оаэ

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, оаэ, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", россия, владимир путин