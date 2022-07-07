https://ria.ru/20220707/avtomobilestroenie-1801000302.html
В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин
В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин
База для автомобилестроения в России хорошая, свидетельство этому - производство автомобилей "Аурус", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:59
2022-07-07T16:59
2022-07-07T16:59
экономика
оаэ
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. База для автомобилестроения в России хорошая, свидетельство этому - производство автомобилей "Аурус", заявил президент РФ Владимир Путин."У нас база есть хорошая. Однозначно. Вот "Аурус" сделали, хорошая машина. Правда, мы делали это с партнерами. Но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу", - сказал Путин в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".По словам главы государства, "все можно сделать", но для этого надо разрабатывать собственные технологии."Конечно, если все время заниматься сборкой, и даже локализацией, все равно это не собственные технологические ключи", - добавил он.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры " Ауруса " - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.
https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html
https://ria.ru/20220530/avtovaz-1791836064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, оаэ, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", россия, владимир путин
В России хорошая база для автомобилестроения, заявил Путин
Путин заявил, что в России хорошая база для автомобилестроения и привел в пример Aurus
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. База для автомобилестроения в России хорошая, свидетельство этому - производство автомобилей "Аурус", заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас база есть хорошая. Однозначно. Вот "Аурус" сделали, хорошая машина. Правда, мы делали это с партнерами. Но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу", - сказал Путин в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".
По словам главы государства, "все можно сделать", но для этого надо разрабатывать собственные технологии.
"Конечно, если все время заниматься сборкой, и даже локализацией, все равно это не собственные технологические ключи", - добавил он.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры " Ауруса " - ФГУП "НАМИ
" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ
.