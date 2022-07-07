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В Авдеевке националисты разместили бронетехнику во дворе жилого дома - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/avdeevka-1801081185.html
В Авдеевке националисты разместили бронетехнику во дворе жилого дома
В Авдеевке националисты разместили бронетехнику во дворе жилого дома - РИА Новости, 07.07.2022
В Авдеевке националисты разместили бронетехнику во дворе жилого дома
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение и бронетехнику во внутреннем дворе жилого дома в Авдеевке в ДНР и запрещают жителям покидать его, заявил в РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:41
2022-07-07T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
северск
заречный
украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские националисты разместили тяжелое вооружение и бронетехнику во внутреннем дворе жилого дома в Авдеевке в ДНР и запрещают жителям покидать его, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Авдеевке Донецкой Народной Республики, во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (проспект Центральный), размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника. При этом жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в Северске - в жилых домах на улицах Заречная и Тихая - разместились националисты вооруженных формирований Украины. Они, по словам Мизинцева, занимаются грабежом."Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей", - добавил генерал-полковник.
https://ria.ru/20220707/ukraina-1801080943.html
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северск
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в мире, северск, заречный, украина
21:41 07.07.2022
 
В Авдеевке националисты разместили бронетехнику во дворе жилого дома

Минобороны: в Авдеевке украинские националисты разместили технику во дворе жилого дома

© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские националисты разместили тяжелое вооружение и бронетехнику во внутреннем дворе жилого дома в Авдеевке в ДНР и запрещают жителям покидать его, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Авдеевке Донецкой Народной Республики, во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (проспект Центральный), размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника. При этом жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры", - сказал Мизинцев.
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Он добавил, что в Северске - в жилых домах на улицах Заречная и Тихая - разместились националисты вооруженных формирований Украины. Они, по словам Мизинцева, занимаются грабежом.
"Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей", - добавил генерал-полковник.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
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