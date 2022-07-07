https://ria.ru/20220707/avdeevka-1801081185.html
В Авдеевке националисты разместили бронетехнику во дворе жилого дома
В Авдеевке националисты разместили бронетехнику во дворе жилого дома - РИА Новости, 07.07.2022
В Авдеевке националисты разместили бронетехнику во дворе жилого дома
Украинские националисты разместили тяжелое вооружение и бронетехнику во внутреннем дворе жилого дома в Авдеевке в ДНР и запрещают жителям покидать его, заявил в РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:41
2022-07-07T21:41
2022-07-07T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
северск
заречный
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские националисты разместили тяжелое вооружение и бронетехнику во внутреннем дворе жилого дома в Авдеевке в ДНР и запрещают жителям покидать его, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Авдеевке Донецкой Народной Республики, во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (проспект Центральный), размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника. При этом жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в Северске - в жилых домах на улицах Заречная и Тихая - разместились националисты вооруженных формирований Украины. Они, по словам Мизинцева, занимаются грабежом."Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей", - добавил генерал-полковник.
https://ria.ru/20220707/ukraina-1801080943.html
https://ria.ru/20220630/avdeevka-1799400435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северск, заречный, украина
В Авдеевке националисты разместили бронетехнику во дворе жилого дома
Минобороны: в Авдеевке украинские националисты разместили технику во дворе жилого дома
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские националисты разместили тяжелое вооружение и бронетехнику во внутреннем дворе жилого дома в Авдеевке в ДНР и запрещают жителям покидать его, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Авдеевке Донецкой Народной Республики, во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (проспект Центральный), размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника. При этом жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что в Северске
- в жилых домах на улицах Заречная
и Тихая - разместились националисты вооруженных формирований Украины
. Они, по словам Мизинцева, занимаются грабежом.
"Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей", - добавил генерал-полковник.