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"Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный рейс из Москвы в Ташкент - РИА Новости, 07.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220707/aeroflot-1800882644.html
"Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный рейс из Москвы в Ташкент
"Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный рейс из Москвы в Ташкент - РИА Новости, 07.07.2022
"Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный рейс из Москвы в Ташкент
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Ташкент, сообщает перевозчик. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:46
2022-07-07T11:52
новости компаний - экономика
аэрофлот
москва
ташкент
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Ташкент, сообщает перевозчик."Аэрофлот с 16 июля вводит дополнительный рейс на направлении Москва - Ташкент - Москва". Рейс будет выполняться ежедневно на самолете Airbus A320", - говорится в сообщении.Перевозчик с 20 мая запустил прямые рейсы из Москвы в столицу Узбекистана. Также маршрутная сеть группы "Аэрофлот" в эту страну включает полеты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.Как сообщала Росавиация 6 июня, авиавласти двух стран договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю. С российской стороны для выполнения полетов из Москвы в Ташкент назначены авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "ЮТэйр". С узбекской стороны - Uzbekistan Airways и Qanot Sharq.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, москва, ташкент, новости - туризм
11:46 07.07.2022 (обновлено: 11:52 07.07.2022)
 

"Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный рейс из Москвы в Ташкент

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Ташкент, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот с 16 июля вводит дополнительный рейс на направлении Москва - Ташкент - Москва". Рейс будет выполняться ежедневно на самолете Airbus A320", - говорится в сообщении.
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 12:14
Аэрофлот удваивает мили за перевозку животных
Перевозчик с 20 мая запустил прямые рейсы из Москвы в столицу Узбекистана. Также маршрутная сеть группы "Аэрофлот" в эту страну включает полеты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.
Как сообщала Росавиация 6 июня, авиавласти двух стран договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю. С российской стороны для выполнения полетов из Москвы в Ташкент назначены авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "ЮТэйр". С узбекской стороны - Uzbekistan Airways и Qanot Sharq.
 
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