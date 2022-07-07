https://ria.ru/20220707/aeroflot-1800882644.html

"Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный рейс из Москвы в Ташкент

"Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный рейс из Москвы в Ташкент - РИА Новости, 07.07.2022

"Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный рейс из Москвы в Ташкент

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Ташкент, сообщает перевозчик. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:46

2022-07-07T11:46

2022-07-07T11:52

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 16 июля вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Ташкент, сообщает перевозчик."Аэрофлот с 16 июля вводит дополнительный рейс на направлении Москва - Ташкент - Москва". Рейс будет выполняться ежедневно на самолете Airbus A320", - говорится в сообщении.Перевозчик с 20 мая запустил прямые рейсы из Москвы в столицу Узбекистана. Также маршрутная сеть группы "Аэрофлот" в эту страну включает полеты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.Как сообщала Росавиация 6 июня, авиавласти двух стран договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю. С российской стороны для выполнения полетов из Москвы в Ташкент назначены авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "ЮТэйр". С узбекской стороны - Uzbekistan Airways и Qanot Sharq.

https://ria.ru/20220704/aeroflot-1800058781.html

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, москва, ташкент, новости - туризм