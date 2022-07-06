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СМИ: Зеленский поручил отменить решение о перемещении военнообязанных - РИА Новости, 06.07.2022
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СМИ: Зеленский поручил отменить решение о перемещении военнообязанных
СМИ: Зеленский поручил отменить решение о перемещении военнообязанных - РИА Новости, 06.07.2022
СМИ: Зеленский поручил отменить решение о перемещении военнообязанных
Владимир Зеленский поручил украинскому Генштабу отменить решение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:21
2022-07-06T15:21
в мире
валерий залужный
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому Генштабу отменить решение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране, сообщает в среду украинское интернет-издание "Страна.ua".Накануне Генштаб украинских войск подтвердил наличие запрета выезда за пределы места пребывания военнообязанных, призывников и резервистов без разрешения военкомата.По данным издания, на заседании ставки верховного главнокомандующего Зеленский заслушал доклад главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства."Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - сообщает издание с ссылкой на источники телеканала "Украина 24".По информации издания, Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является минобороны. Также вопрос ограничения конституционных прав граждан во время военного положения остается за правительством.
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в мире, валерий залужный, ситуация в днр и лнр
15:21 06.07.2022
 
СМИ: Зеленский поручил отменить решение о перемещении военнообязанных

Страна.ua: Зеленский поручил отменить порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому Генштабу отменить решение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране, сообщает в среду украинское интернет-издание "Страна.ua".
Накануне Генштаб украинских войск подтвердил наличие запрета выезда за пределы места пребывания военнообязанных, призывников и резервистов без разрешения военкомата.
По данным издания, на заседании ставки верховного главнокомандующего Зеленский заслушал доклад главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.
"Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - сообщает издание с ссылкой на источники телеканала "Украина 24".
По информации издания, Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является минобороны. Также вопрос ограничения конституционных прав граждан во время военного положения остается за правительством.
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