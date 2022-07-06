https://ria.ru/20220706/zelenskiy-1800699490.html

СМИ: Зеленский поручил отменить решение о перемещении военнообязанных

СМИ: Зеленский поручил отменить решение о перемещении военнообязанных - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: Зеленский поручил отменить решение о перемещении военнообязанных

Владимир Зеленский поручил украинскому Генштабу отменить решение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:21

2022-07-06T15:21

2022-07-06T15:21

в мире

валерий залужный

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому Генштабу отменить решение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране, сообщает в среду украинское интернет-издание "Страна.ua".Накануне Генштаб украинских войск подтвердил наличие запрета выезда за пределы места пребывания военнообязанных, призывников и резервистов без разрешения военкомата.По данным издания, на заседании ставки верховного главнокомандующего Зеленский заслушал доклад главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства."Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - сообщает издание с ссылкой на источники телеканала "Украина 24".По информации издания, Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является минобороны. Также вопрос ограничения конституционных прав граждан во время военного положения остается за правительством.

https://ria.ru/20220706/terror-1800683493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, валерий залужный, ситуация в днр и лнр