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Госдума приняла закон, уточняющий нормы ответственности за госизмену - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума приняла закон, уточняющий нормы ответственности за госизмену
Госдума приняла закон, уточняющий нормы ответственности за госизмену - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон, уточняющий нормы ответственности за госизмену
Госдума приняла закон, уточняющий понятие госизмены и наказание за нее. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:32
2022-07-06T16:34
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий понятие госизмены и наказание за нее.Теперь, в частности, к ней приравнивается переход на сторону противника во время вооруженного конфликта.Помимо этого, в документе предусматривается введение уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий против безопасности России с санкциями до семи лет лишения свободы и штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей.Нарушение ограничений на выезд из России гражданами, допущенными к гостайне, может наказываться до трех лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами — до семи лет, говорится в поправке в проект закона о госизмене, которую в том числе приняла Госдума.Помимо этого, незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих гостайну, могут наказываться лишением свободы сроком до четырех лет.Поправки ко второму чтению также добавляют в проект норму об ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.
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общество, россия, госдума рф
15:32 06.07.2022 (обновлено: 16:34 06.07.2022)
 
Госдума приняла закон, уточняющий нормы ответственности за госизмену

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за действия против безопасности России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий понятие госизмены и наказание за нее.
Теперь, в частности, к ней приравнивается переход на сторону противника во время вооруженного конфликта.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Помимо этого, в документе предусматривается введение уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий против безопасности России с санкциями до семи лет лишения свободы и штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей.
Нарушение ограничений на выезд из России гражданами, допущенными к гостайне, может наказываться до трех лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами — до семи лет, говорится в поправке в проект закона о госизмене, которую в том числе приняла Госдума.
Помимо этого, незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих гостайну, могут наказываться лишением свободы сроком до четырех лет.
Поправки ко второму чтению также добавляют в проект норму об ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.
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