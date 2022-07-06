https://ria.ru/20220706/zakon-1800703211.html

Госдума приняла закон, уточняющий нормы ответственности за госизмену

Госдума приняла закон, уточняющий нормы ответственности за госизмену - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума приняла закон, уточняющий нормы ответственности за госизмену

Госдума приняла закон, уточняющий понятие госизмены и наказание за нее. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:32

2022-07-06T15:32

2022-07-06T16:34

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий понятие госизмены и наказание за нее.Теперь, в частности, к ней приравнивается переход на сторону противника во время вооруженного конфликта.Помимо этого, в документе предусматривается введение уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий против безопасности России с санкциями до семи лет лишения свободы и штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей.Нарушение ограничений на выезд из России гражданами, допущенными к гостайне, может наказываться до трех лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами — до семи лет, говорится в поправке в проект закона о госизмене, которую в том числе приняла Госдума.Помимо этого, незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих гостайну, могут наказываться лишением свободы сроком до четырех лет.Поправки ко второму чтению также добавляют в проект норму об ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220706/dannye-1800699845.html

https://ria.ru/20220706/gosduma-1800702583.html

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общество, россия, госдума рф