https://ria.ru/20220706/yaponiya-1800708353.html

Почти каждый девятый японец заметил рост цен, показало исследование

Почти каждый девятый японец заметил рост цен, показало исследование - РИА Новости, 06.07.2022

Почти каждый девятый японец заметил рост цен, показало исследование

Почти 90% японцев ощутили на себе рост цен, такие результаты анкеты привел Банк Японии – центральный банк страны. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:47

2022-07-06T15:47

2022-07-06T15:47

в мире

экономика

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749956805_0:49:3114:1801_1920x0_80_0_0_96f1a0ae8fffc36e001dbbf787c2b60b.jpg

ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Почти 90% японцев ощутили на себе рост цен, такие результаты анкеты привел Банк Японии – центральный банк страны.Банк проводит анкетирование каждые три месяца. В последней анкете 89% ответили, что ощутили на себе рост цен за последний год - 30,6% ответили, что цены сильно выросли, 58,4% - что немного выросли, лишь 7,9% ответили, что цены почти не изменились.Еще в марте этого года соотношение было соответственно 22,4% и 58,8%, всего о росте цен сообщил 81%, а о том, что цены не изменились, заявили тогда 15,6%. В декабре прошлого года на тот же вопрос 16,6% ответили, что цены сильно выросли, 60,8% – что немного подросли (всего 77,4% заметили рост цен), 19,7% сказали, что изменений не было.Таким образом, выросло не только общее число тех, кто заметил рост цен, но и доля тех, кто отметил сильный рост. Процентное соотношение тех, кто отметил рост цен – 89% - стало самым высоким после 2008 года, когда на этот вопрос положительно ответили 94,6%. Более того, 87,1% уверены, что через год цены вырастут еще больше.Анкетирование проводилось среди 4 тысяч человек с 6 мая по 1 июня этого года по почте и в интернете.В среду деловая газета "Никкэй" опубликовала свои подсчеты, согласно которым рост цен в Японии охватил уже 60% продовольственных товаров. Индекс газеты учитывает изменения цен на 60 видов продовольственных товаров в 470 супермаркетах по всей стране в течение года. Если в мае 2021 года был зафиксирован рост 21 товара, что соответствует 35%, то в мае 2022 года по сравнению с предыдущим годом рост был отмечен по 37 видам продуктов, что соответствует 60%.Лидерами роста цен стало растительное масло (на 12%) и майонез (на 15%), по 12 категориям, то есть по четверти продуктов, рост составил 5%.Издание приводит данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank, согласно которым 72 из 105 японских производителя продовольствия в этом повысили цены или намерены это сделать или уже повысили цены на 15 тысяч видов продуктов. Только в июле-августе подорожают 4 тысячи видов продуктов.

https://ria.ru/20220706/dollar-1800681989.html

https://ria.ru/20220705/zoloto-1800245968.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, япония