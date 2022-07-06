https://ria.ru/20220706/yaponiya-1800708353.html
Почти каждый девятый японец заметил рост цен, показало исследование
Почти каждый девятый японец заметил рост цен, показало исследование - РИА Новости, 06.07.2022
Почти каждый девятый японец заметил рост цен, показало исследование
Почти 90% японцев ощутили на себе рост цен, такие результаты анкеты привел Банк Японии – центральный банк страны. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:47
2022-07-06T15:47
2022-07-06T15:47
в мире
экономика
япония
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ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Почти 90% японцев ощутили на себе рост цен, такие результаты анкеты привел Банк Японии – центральный банк страны.Банк проводит анкетирование каждые три месяца. В последней анкете 89% ответили, что ощутили на себе рост цен за последний год - 30,6% ответили, что цены сильно выросли, 58,4% - что немного выросли, лишь 7,9% ответили, что цены почти не изменились.Еще в марте этого года соотношение было соответственно 22,4% и 58,8%, всего о росте цен сообщил 81%, а о том, что цены не изменились, заявили тогда 15,6%. В декабре прошлого года на тот же вопрос 16,6% ответили, что цены сильно выросли, 60,8% – что немного подросли (всего 77,4% заметили рост цен), 19,7% сказали, что изменений не было.Таким образом, выросло не только общее число тех, кто заметил рост цен, но и доля тех, кто отметил сильный рост. Процентное соотношение тех, кто отметил рост цен – 89% - стало самым высоким после 2008 года, когда на этот вопрос положительно ответили 94,6%. Более того, 87,1% уверены, что через год цены вырастут еще больше.Анкетирование проводилось среди 4 тысяч человек с 6 мая по 1 июня этого года по почте и в интернете.В среду деловая газета "Никкэй" опубликовала свои подсчеты, согласно которым рост цен в Японии охватил уже 60% продовольственных товаров. Индекс газеты учитывает изменения цен на 60 видов продовольственных товаров в 470 супермаркетах по всей стране в течение года. Если в мае 2021 года был зафиксирован рост 21 товара, что соответствует 35%, то в мае 2022 года по сравнению с предыдущим годом рост был отмечен по 37 видам продуктов, что соответствует 60%.Лидерами роста цен стало растительное масло (на 12%) и майонез (на 15%), по 12 категориям, то есть по четверти продуктов, рост составил 5%.Издание приводит данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank, согласно которым 72 из 105 японских производителя продовольствия в этом повысили цены или намерены это сделать или уже повысили цены на 15 тысяч видов продуктов. Только в июле-августе подорожают 4 тысячи видов продуктов.
https://ria.ru/20220706/dollar-1800681989.html
https://ria.ru/20220705/zoloto-1800245968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, япония
Почти каждый девятый японец заметил рост цен, показало исследование
Банк Японии: 89 процентов жителей страны ощутили на себе рост цен за последний год
ТОКИО, 6 июл – РИА Новости.
Почти 90% японцев ощутили на себе рост цен, такие результаты анкеты привел
Банк Японии – центральный банк страны.
Банк проводит анкетирование каждые три месяца. В последней анкете 89% ответили, что ощутили на себе рост цен за последний год - 30,6% ответили, что цены сильно выросли, 58,4% - что немного выросли, лишь 7,9% ответили, что цены почти не изменились.
Еще в марте этого года соотношение было соответственно 22,4% и 58,8%, всего о росте цен сообщил 81%, а о том, что цены не изменились, заявили тогда 15,6%. В декабре прошлого года на тот же вопрос 16,6% ответили, что цены сильно выросли, 60,8% – что немного подросли (всего 77,4% заметили рост цен), 19,7% сказали, что изменений не было.
Таким образом, выросло не только общее число тех, кто заметил рост цен, но и доля тех, кто отметил сильный рост. Процентное соотношение тех, кто отметил рост цен – 89% - стало самым высоким после 2008 года, когда на этот вопрос положительно ответили 94,6%. Более того, 87,1% уверены, что через год цены вырастут еще больше.
Анкетирование проводилось среди 4 тысяч человек с 6 мая по 1 июня этого года по почте и в интернете.
В среду деловая газета "Никкэй" опубликовала свои подсчеты, согласно которым рост цен в Японии
охватил уже 60% продовольственных товаров. Индекс газеты учитывает изменения цен на 60 видов продовольственных товаров в 470 супермаркетах по всей стране в течение года. Если в мае 2021 года был зафиксирован рост 21 товара, что соответствует 35%, то в мае 2022 года по сравнению с предыдущим годом рост был отмечен по 37 видам продуктов, что соответствует 60%.
Лидерами роста цен стало растительное масло (на 12%) и майонез (на 15%), по 12 категориям, то есть по четверти продуктов, рост составил 5%.
Издание приводит данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank, согласно которым 72 из 105 японских производителя продовольствия в этом повысили цены или намерены это сделать или уже повысили цены на 15 тысяч видов продуктов. Только в июле-августе подорожают 4 тысячи видов продуктов.