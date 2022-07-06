https://ria.ru/20220706/vodoprovod-1800600758.html
В Воронеже десятки тысяч человек остаются без воды из-за крупной утечки
В Воронеже десятки тысяч человек остаются без воды из-за крупной утечки - РИА Новости, 06.07.2022
В Воронеже десятки тысяч человек остаются без воды из-за крупной утечки
Десятки тысяч жителей Воронежа и социально значимые объекты по-прежнему остаются без водоснабжения из-за произошедшей во вторник днем крупной аварии на... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:23
2022-07-06T10:23
2022-07-06T10:26
воронеж
воронежская область
происшествия
жкх
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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Десятки тысяч жителей Воронежа и социально значимые объекты по-прежнему остаются без водоснабжения из-за произошедшей во вторник днем крупной аварии на водопроводе, следует из сообщения мэрии.Информация об утечке на водопроводе диаметром 1 тысяча миллиметров на улице Антонова-Овсеенко поступила в 11 часов вторника. В результате в зону ограничения водоснабжения попали 125 многоквартирных домов, без воды остались по меньшей мере 43 тысячи жителей. Устранить аварию планировалось изначально до конца рабочего дня.Во второй половине вторника власти Воронежа сообщили, что идет работа по устранению двух порывов на водоводе в Коминтерновском районе. Мэрия объявила о введении на территории Коминтерновского района режима ЧС."Продолжаются работы на месте повреждения водовода в Коминтерновском районе. На участке у микрорайона "Задонье" специалисты в эти минуты меняют участок поврежденной трубы. Уже начали работать точки подвоза технической воды и питьевой воды", - сообщает в среду мэрия города.В экстренных службах города РИА Новости подтвердили, что утечка пока не устранена.В детских садах Коминтерновского района в среду организованы дежурные группы.Коминтерновский район является самым большим по численности населения в Воронеже, здесь проживают порядка 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20220606/vodosnabzhenie-1793411718.html
https://ria.ru/20220416/omsk-1783859898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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воронеж, воронежская область, происшествия, жкх
10:23 06.07.2022 (обновлено: 10:26 06.07.2022)
В Воронеже десятки тысяч человек остаются без воды из-за крупной утечки
Десятки тысяч жителей Воронежа остаются без воды из-за крупной аварии на водопроводе
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости.
Десятки тысяч жителей Воронежа и социально значимые объекты по-прежнему остаются без водоснабжения из-за произошедшей во вторник днем крупной аварии на водопроводе, следует из сообщения
мэрии.
Информация об утечке на водопроводе диаметром 1 тысяча миллиметров на улице Антонова-Овсеенко поступила в 11 часов вторника. В результате в зону ограничения водоснабжения попали 125 многоквартирных домов, без воды остались по меньшей мере 43 тысячи жителей. Устранить аварию планировалось изначально до конца рабочего дня.
Во второй половине вторника власти Воронежа
сообщили, что идет работа по устранению двух порывов на водоводе в Коминтерновском районе. Мэрия объявила о введении на территории Коминтерновского района режима ЧС.
"Продолжаются работы на месте повреждения водовода в Коминтерновском районе. На участке у микрорайона "Задонье" специалисты в эти минуты меняют участок поврежденной трубы. Уже начали работать точки подвоза технической воды и питьевой воды", - сообщает в среду мэрия города.
В экстренных службах города РИА Новости подтвердили, что утечка пока не устранена.
В детских садах Коминтерновского района в среду организованы дежурные группы.
Коминтерновский район является самым большим по численности населения в Воронеже, здесь проживают порядка 300 тысяч человек.