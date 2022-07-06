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Пять британских министров подали в отставку и призвали Джонсона уйти - РИА Новости, 06.07.2022
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Пять британских министров подали в отставку и призвали Джонсона уйти
Пять британских министров подали в отставку и призвали Джонсона уйти - РИА Новости, 06.07.2022
Пять британских министров подали в отставку и призвали Джонсона уйти
Министр промышленности Великобритании Ли Роули и еще четыре члена правительства подали в отставку и в совместном письме призвали премьер-министра Великобритании РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:26
2022-07-06T19:19
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министр промышленности Великобритании Ли Роули и еще четыре члена правительства подали в отставку и в совместном письме призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти с поста."С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку", — говорится в письме, опубликованном в Twitter. Помимо Роули документ подписали еще четыре члена правительства: министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава минфина Риши Сунак, глава минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр по делам школ Робин Уолкер и другие. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.Всего, по данным Sky News, менее чем за сутки свои посты покинули свыше 30 сотрудников правительства.Как сообщает агентство Блумберг, британские консерваторы на фоне массовых отставок обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.
https://ria.ru/20220706/problemy-1800569448.html
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в мире, борис джонсон, великобритания
17:26 06.07.2022 (обновлено: 19:19 06.07.2022)
 
Пять британских министров подали в отставку и призвали Джонсона уйти

Пять британских министров подали в отставку и призвали Джонсона последовать за ними

© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министр промышленности Великобритании Ли Роули и еще четыре члена правительства подали в отставку и в совместном письме призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти с поста.
"С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку", — говорится в письме, опубликованном в Twitter.
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Помимо Роули документ подписали еще четыре члена правительства: министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава минфина Риши Сунак, глава минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр по делам школ Робин Уолкер и другие. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.
Всего, по данным Sky News, менее чем за сутки свои посты покинули свыше 30 сотрудников правительства.
Как сообщает агентство Блумберг, британские консерваторы на фоне массовых отставок обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.
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