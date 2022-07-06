https://ria.ru/20220706/vaktsina-1800748607.html

В Аргентину доставили дозы второго компонента вакцины "Спутник V"

В Аргентину доставили дозы второго компонента вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 06.07.2022

В Аргентину доставили дозы второго компонента вакцины "Спутник V"

Более 800 тысяч доз второго компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" поставила в Аргентину фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:15

2022-07-06T17:15

2022-07-06T20:45

в мире

аргентина

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

рфпи против covid 19

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 800 тысяч доз второго компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" поставила в Аргентину фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF, препарат уже распределен по медицинским учреждениям, сообщили в НИЦЭМ имени Гамалеи."Аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF поставила Правительству страны 819 тыс доз второго компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" на прошлой неделе, препарат уже распределен по медицинским учреждениям и будет применяться в рамках национальной программы борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что второй компонент вакцины "Спутник V" создан на основе человеческого аденовируса 5 серотипа."Российская вакцина играет важную роль в защите здоровья людей с учетом увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Аргентине на 6% по сравнению с показателями прошлой недели. В конце июня текущего года в стране был зафиксирован первый случай смерти от под-варианта BA.5 штамма "омикрон", - добавляется в сообщении.Кроме того говорится, что двухкомпонентная вакцина "Спутник V" формирует более высокий средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" по сравнению с другой ведущей вакциной, согласно данным уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия), результаты которого опубликованы в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines. Исследование проведено совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.Инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стал Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ является партнёром правительства Аргентины и Laboratorios Richmond в организации производства вакцины в этой стране."Партнерство РФПИ с правительством Аргентины и Laboratorios Richmond является отличным примером высокой оценки передовой российской разработки, а также совместной борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Производство "Спутника" в Аргентине стало возможным благодаря партнёрству с РФПИ и содействию Фонда в осуществлении технологического трансфера, что позволило стать Аргентине одним из лидеров по зарубежному производству российской вакцины, доказавшей свою безопасность и эффективность в рамках массовой вакцинации в десятках стран мира", - привели в пресс-службе РФПИ слова первого заместителя гендиректора Фонда Анатолия Бравермана.В начале 2021 года РФПИ совместно с международными партнерами фонда осуществили трансфер технологий по производству двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в Аргентину. Производственным партнером российского суверенного фонда стала аргентинская компания Laboratorios Richmond, которая выпустила первую партию вакцины в апреле 2021 года, став одной из первых иностранных компаний, наладивших производство российского препарата. После успешного прохождения контроля качества первой партии в Центре имени Гамалеи было запущено полномасштабное производство вакцины, которое состоялось в присутствии лидеров России и Аргентины в ходе Петербургского международного экономического форума. К настоящему времени компания уже произвела более 8 миллиона доз "Спутника V", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220621/sputnik-v-1796915624.html

https://ria.ru/20220120/sputnik-1768728844.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, аргентина, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций