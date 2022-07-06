https://ria.ru/20220706/vaktsina-1800748607.html
В Аргентину доставили дозы второго компонента вакцины "Спутник V"
В Аргентину доставили дозы второго компонента вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 06.07.2022
В Аргентину доставили дозы второго компонента вакцины "Спутник V"
Более 800 тысяч доз второго компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" поставила в Аргентину фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:15
2022-07-06T17:15
2022-07-06T20:45
в мире
аргентина
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
рфпи против covid 19
российский фонд прямых инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593383171_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_703f413f26198409bc2e1ed065a7bb10.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 800 тысяч доз второго компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" поставила в Аргентину фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF, препарат уже распределен по медицинским учреждениям, сообщили в НИЦЭМ имени Гамалеи."Аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF поставила Правительству страны 819 тыс доз второго компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" на прошлой неделе, препарат уже распределен по медицинским учреждениям и будет применяться в рамках национальной программы борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что второй компонент вакцины "Спутник V" создан на основе человеческого аденовируса 5 серотипа."Российская вакцина играет важную роль в защите здоровья людей с учетом увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Аргентине на 6% по сравнению с показателями прошлой недели. В конце июня текущего года в стране был зафиксирован первый случай смерти от под-варианта BA.5 штамма "омикрон", - добавляется в сообщении.Кроме того говорится, что двухкомпонентная вакцина "Спутник V" формирует более высокий средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" по сравнению с другой ведущей вакциной, согласно данным уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия), результаты которого опубликованы в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines. Исследование проведено совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.Инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стал Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ является партнёром правительства Аргентины и Laboratorios Richmond в организации производства вакцины в этой стране."Партнерство РФПИ с правительством Аргентины и Laboratorios Richmond является отличным примером высокой оценки передовой российской разработки, а также совместной борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Производство "Спутника" в Аргентине стало возможным благодаря партнёрству с РФПИ и содействию Фонда в осуществлении технологического трансфера, что позволило стать Аргентине одним из лидеров по зарубежному производству российской вакцины, доказавшей свою безопасность и эффективность в рамках массовой вакцинации в десятках стран мира", - привели в пресс-службе РФПИ слова первого заместителя гендиректора Фонда Анатолия Бравермана.В начале 2021 года РФПИ совместно с международными партнерами фонда осуществили трансфер технологий по производству двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в Аргентину. Производственным партнером российского суверенного фонда стала аргентинская компания Laboratorios Richmond, которая выпустила первую партию вакцины в апреле 2021 года, став одной из первых иностранных компаний, наладивших производство российского препарата. После успешного прохождения контроля качества первой партии в Центре имени Гамалеи было запущено полномасштабное производство вакцины, которое состоялось в присутствии лидеров России и Аргентины в ходе Петербургского международного экономического форума. К настоящему времени компания уже произвела более 8 миллиона доз "Спутника V", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220621/sputnik-v-1796915624.html
https://ria.ru/20220120/sputnik-1768728844.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593383171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4ad111e32282bb035042d60969f2b1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций
17:15 06.07.2022 (обновлено: 20:45 06.07.2022)
В Аргентину доставили дозы второго компонента вакцины "Спутник V"
В Аргентину доставили более 800 тысяч доз второго компонента вакцины "Спутник V"
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 800 тысяч доз второго компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" поставила в Аргентину фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF, препарат уже распределен по медицинским учреждениям, сообщили в НИЦЭМ имени Гамалеи.
"Аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF поставила Правительству страны 819 тыс доз второго компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" на прошлой неделе, препарат уже распределен по медицинским учреждениям и будет применяться в рамках национальной программы борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что второй компонент вакцины "Спутник V" создан на основе человеческого аденовируса 5 серотипа.
"Российская вакцина играет важную роль в защите здоровья людей с учетом увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Аргентине
на 6% по сравнению с показателями прошлой недели. В конце июня текущего года в стране был зафиксирован первый случай смерти от под-варианта BA.5 штамма "омикрон", - добавляется в сообщении.
Кроме того говорится, что двухкомпонентная вакцина "Спутник V" формирует более высокий средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" по сравнению с другой ведущей вакциной, согласно данным уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия
), результаты которого опубликованы в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines. Исследование проведено совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.
Инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стал Российский фонд прямых инвестиций
. РФПИ является партнёром правительства Аргентины и Laboratorios Richmond в организации производства вакцины в этой стране.
"Партнерство РФПИ с правительством Аргентины и Laboratorios Richmond является отличным примером высокой оценки передовой российской разработки, а также совместной борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Производство "Спутника" в Аргентине стало возможным благодаря партнёрству с РФПИ и содействию Фонда в осуществлении технологического трансфера, что позволило стать Аргентине одним из лидеров по зарубежному производству российской вакцины, доказавшей свою безопасность и эффективность в рамках массовой вакцинации в десятках стран мира", - привели в пресс-службе РФПИ слова первого заместителя гендиректора Фонда Анатолия Бравермана.
В начале 2021 года РФПИ совместно с международными партнерами фонда осуществили трансфер технологий по производству двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в Аргентину. Производственным партнером российского суверенного фонда стала аргентинская компания Laboratorios Richmond, которая выпустила первую партию вакцины в апреле 2021 года, став одной из первых иностранных компаний, наладивших производство российского препарата. После успешного прохождения контроля качества первой партии в Центре имени Гамалеи было запущено полномасштабное производство вакцины, которое состоялось в присутствии лидеров России
и Аргентины в ходе Петербургского международного экономического форума. К настоящему времени компания уже произвела более 8 миллиона доз "Спутника V", добавили в пресс-службе.