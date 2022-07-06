https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html

Эксперты назвали, какие технологии помогут экономике России

Эксперты назвали, какие технологии помогут экономике России - РИА Новости, 06.07.2022

Эксперты назвали, какие технологии помогут экономике России

Экономика страны находится в состоянии турбулентности, однако опрошенные РИА Новости эксперты видят в сложившейся ситуации возможности для появления новых... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:56

2022-07-06T19:56

2022-07-06T20:01

новый курс

экономика

технологии

всемирная ядерная ассоциация (wna)

высшая школа экономики (вшэ)

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

россия

георгий тихомиров

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Экономика страны находится в состоянии турбулентности, однако опрошенные РИА Новости эксперты видят в сложившейся ситуации возможности для появления новых технологий и компетенций внутри страны, а также создания правовых и экономических условий развития бизнеса, формирования новых партнерств. Какие именно отрасли могут стать драйвером российской экономики — разбираемся в этом материале.Атомная энергетика: стабильный рост и прорывные проектыСегодня в области энергетики очевидны два тренда: рост потребности в электроэнергии и запрос на снижение углеродного следа. После снижения потребности в электроэнергии в 2020 году, вызванного пандемией, в 2021 году мировой спрос вырос на 6% и стал самым большим в истории в абсолютном выражении – больше 1 500 ТВтч. Примерно половина этого роста пришлась на Китай, потребности которого увеличились на 10%. На этой волне рост вырабатываемой атомной энергии составил 3,5%. Эксперты ожидают, что рост продолжится и составит как минимум 1% в год до 2024 года.Объясняя растущий интерес к атомной отрасли, заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров отмечает, что атомная энергетика является безуглеродной, поэтому ее смело можно отнести к "зеленому" лагерю. Поэтому особенно важно, подчеркивает эксперт, что страна активно развивает лидерство в атомной энергетике не только через развитие ядерных энергетических технологий внутри страны, но через активное продвижение за рубеж.По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), Россия остается мировым лидером в области технологии реакторов на быстрых нейтронах и укрепляет это положение в том числе благодаря проекту "Прорыв". Предполагается, что без развития реакторов на быстрых нейтронах дальнейшее развитие атомной энергетики попросту невозможно. "Прорыв" – это реактор, в котором будет продемонстрирована возможность замыкания ядерного топливного цикла на базе инновационного быстрого реактора БРЕСТ-ОД-300. Как объясняет Георгий Тихомиров, такой реактор не только не оставляет углеродного следа, но и решает масштабную проблему хранения и утилизации ядерных отходов. Ведь отходы в таком реакторе не более радиоактивны, чем исходный материал.В России большая часть атомных электростанций сосредоточена в европейской части страны. А суммарно по всей стране доля выработки энергии АЭС составляет около 19% от всего производимого у нас электричества. Такой вид энергетики важно развивать и на Дальнем Востоке, и в Сибири. С учетом того, что газифицировать удаленные районы достаточно сложно, помочь в такой ситуации могут атомные станции малой мощности, различные типы реакторов для которых активно разрабатываются по всему миру. Такие станции – это компактные энергоцентры, поставляющие электрическую и тепловую энергию и вполне способны заменить действующие угольные ТЭЦ. Например, разработкой, сооружением и эксплуатацией малых и средних атомных комплексов мощностью 100 - 600 МВт занимается Росатом совместно с En+ Group. Строительство таких станций обходится дешевле и быстрей, а строительных рисков существенно меньше за счет модульного дизайна – на площадке происходит практически только сборка готовых заводских модулей.Ставка на водородКак подчеркивает аналитик VYGON Consulting Кирилл Степанченко, история водородной энергетики пока не такая длинная, как, например, у атомной. Однако при правильном структурировании инструментов поддержки зарождающейся отрасли шансы на лидерские позиции у нее серьезные. Востребованность этих технологий будет расти по мере реализации глобального энергоперехода. И важно, чтобы Россия смогла занять свою нишу на этом многомиллиардном рынке: есть планы, что Россия может занять до 20% мирового рынка водорода с экспортом до 12 миллионов тонн к 2030–2035 году. При этом, с огласно докладу Международного энергетического агентства, к 2050 году мировой спрос на водород должен достичь 528 миллионов тонн (против 87 миллионов в 2020), а его доля в мировом потреблении составит 18%.В России в 2021 году была принята Концепция развития водородной энергетики, которая определяет цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по развитию водородной энергетики в России на среднесрочный период до 2024 года, долгосрочный период до 2035 года, а также основные ориентиры на перспективу до 2050 года. "Складывается впечатление, – объясняет кандидат технических наук, ведущий инженер Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Дмитрий Фоминский, – что акцент в этой Концепции сделан на получении водорода из природного газа. Это так называемый "серый" водород. Учитывая это и общие запасы природного газа в стране, вероятно, у России есть все шансы занять большую часть водородного рынка". Также, согласно Концепции, планируется получать водород электролизом с использованием в том числе и энергии атомных электростанций, то есть "желтый" или "оранжевый".В зависимости от способа добычи водород бывает разных типов – голубой (водород, полученный путем паровой конверсии метана), зеленый (получается в результате электролиза воды из возобновляемых источников (ВИЭ), желтый (также путем электролиза, но при использовании атомной энергии) и т.д. Самый экологически чистый – "зеленый" водород. Поэтому, если говорить об углеродной нейтральности, то в перспективе именно этот "сорт" будет самым востребованным. Самый чистый "зеленый" водород может производиться на гидроэлектростанциях. Такие проекты существовали еще во времена СССР, а сейчас могут получить новое развитие на сибирских ГЭС: там располагаются потенциальные потребители — крупные промышленные предприятия, металлургические и машиностроительные заводы. Кроме того, у Сибири удобное географическое расположение, хороша развита логистика.При этом эксперты отмечают, что экспортировать Россия может не только сам водород, но и технологи. "Учитывая текущие экспортные ограничения и отдаление целевых рынков, акцент по большей части должен делаться именно на экспорт технологий, а не самого водорода как энергоносителя", – подчеркивает Кирилл Степанченко.Блокчейн: не только цифровые валютыВ ноябре 2021 года директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что 2022 год станет годом расцвета блокчейна. К этому, по мнению специалистов глобального интегратора данных рынка цифровых валют, платформы MESSARI.IO, подталкивает ухудшение экономической и социальной ситуации в реальном мире. Растет запрос на децентрализацию, безопасность, защищенность, и блокчейн отвечает на этот запрос точно и эффективно.Блокчейн по сути – это децентрализованная база данных, в узлах которой хранится некоторое количество информации. Эти данные хранятся не в конкретном облаке и не на конкретном сервере, а в цепочке компьютеров по всему миру. Именно это делает систему такой устойчивой. Областей применения технологии блокчейна очень много. Так, с ее помощью можно упростить и ускорить рутинные банковские операции, защитить базы данных, оптимизировать логистику. Например, факторинговые компании обрабатывают тысячи товарных накладных вручную, и применение блокчейна помогло бы им автоматизировать сверку документации. Если говорить о работе с большими объемами данных, то блокчейн предлагает иную в сравнении с привычными технологиями организацию хранения и защиты, объясняет директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев. Каждый раз, когда заходит речь о персональной информации, возникает вопрос: в какой юрисдикции на какой территории эти данные будут лежать, нет ли тут угрозы суверенитету. Блокчейн снимает эти вопросы просто в силу своей специфики."Основная отрасль, которой блокчейн бросает вызов – классический финансовый сектор, – отмечает проректор по цифровому развитию Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталья Сущева. – Ни для кого уже не секрет, что современные блокчейны позволяют проводить практически моментальные транзакции с почти нулевой стоимостью". Так, в июне 2022 года "Ростех" представил систему CELLS, способную заменить SWIFT. CELLS позволяет проводить до 100 тысяч транзакций в секунду с возможностью увеличения производительности. Она станет основой для целой экосистемы – с платформами для хранения данных и создания веб-приложений, сервисом "цифрового паспорта" и другими.В 2017 году общемировые затраты на системы блокчейна составляли порядка одного миллиарда долларов. Предполагается, что к 2024 году эта сумма может вырасти до 20 миллиардов. Суммарные вложения в развитие блокчейна в России до 2024 года запланированы в объеме около 30 миллиардов рублей, при этом суммарный эффект оценивается в более чем 1 триллион рублей.Промышленные роботы: альтернатив нетСкорость роботизации производств во всем мире растет. По данным International Federation of Robotics (IFR), в 2020 году в мире насчитывалось почти 3 миллиона промышленных роботов, скорость их прироста в 2021 году составила 12% несмотря на замедление, связанное с коронавирусом. По оценке той же организации, рынок программного обеспечения в этой сфере будет расти со скоростью 45% в год до 2026 года. Больше всего промышленных роботов используют в азиатских странах, например в Китае и Японии. Так, согласно исследованию Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), проведенному в 2019 году, в Сингапуре на 10 тысяч работников приходится 830 роботов, а в России – только пять. Самыми перспективными направлениями считаются автопром – в нем задействованы 30% промышленных роботов, а также производство электроники, металлообработку, машиностроение.Оптимальным решением эксперты считают интеграцию роботов в процессы, отвечающие так называемым принципам 3D: dirty, dull, dangerous (то есть грязные, нудные и опасные). Они помогают решать главные задачи производства: снижение себестоимости, увеличение скорости, повышение качества и производительности, исключение человека из опасных и вредных производственных процессов. Кроме того, роботы помогают решать проблему нехватки квалифицированных кадров, например, опытных сварщиков. Как отмечает директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев, роботизация – очень важное направление с точки зрения развития экономики страны.Несмотря на сложную экономическую ситуацию, процессы роботизации и модернизации производств не останавливаются, – говорит исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова. Если у предприятия есть задача получать заданное количество товара высокого качества, то альтернативы роботизации нет. По мнению Мудровой, промышленная робототехника сегодня выигрывает у сервисной, то есть направленной на выполнение работы по дому, а также связанной со сферой услуг. Почти все большие роботы, которые сегодня работают в России, заняты в области металлообработки, машиностроения, химических производств, в обрабатывающей промышленности. При этом раньше большая часть этих роботов поставлялась из-за рубежа.До последнего момента заказать роботизированный комплекс за рубежом у крупной компании было удобнее. Крупные западные компании, работающие на рынке десятки лет, с высоким уровнем серийности, гарантийным и постгарантийным обслуживанием затрудняли развитие собственных производств. "Но в России есть наработки, которые можно переводить в серийность, так что при должной поддержке компании смогут довольно быстро начать предоставлять хороший, устойчивый по качеству продукт", – подчеркивает Ольга Мудрова.Кроме того, российским компаниям предстоит решить вопрос стандартизации. "Подход к производству у нас чаще всего не стандартизирован. Нет стандартов на заготовительном производстве, не всегда соблюдаются имеющиеся стандарты, много ручного труда. Поэтому часто приходится готовый технологический комплекс "допиливать", чтобы он интегрировался в общие производственные процессы", – объясняет Ольга Мудрова. Соответственно, в каждом конкретном случае требуется большая работа инжиниринговых подразделений предприятия, чтобы вписать готовое решение в специфические производственные процессы компании.Эксперты сходятся во мнении, что развитие собственной технологической базы и ноу-хау – залог не только крепкой экономики, но и государственного суверенитета любой страны. На примере списка технологий, которые по мнению экспертов определяют будущее развитие на глобальном уровне, мы смогли убедиться, что у России есть все необходимые компетенции для того, чтобы претендовать на лидерство. Правда, как было отмечено, чаще всего развитием технологий занимаются крупные компании, тогда как стартапам, даже перспективным, пробиться и получить финансирование крайне сложно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/1784580109.html

https://ria.ru/20211209/reaktor-1763013589.html

https://ria.ru/20220113/mifi-1767535459.html

https://ria.ru/20220527/mayning-1791282689.html

https://ria.ru/20220127/verf-1769798402.html

https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800623314.html

https://ria.ru/20220520/radar-1789660971.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, всемирная ядерная ассоциация (wna), высшая школа экономики (вшэ), национальный исследовательский ядерный университет "мифи", россия, георгий тихомиров