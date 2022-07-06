https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800784078.html

В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией

В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.07.2022

В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией

Торгово-экономическое сотрудничество Дальнего Востока России с китайскими провинциями Гуандун и Хэйлунцзян из года в год расширяется и становится более... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:47

2022-07-06T18:47

2022-07-06T18:47

экономика

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество Дальнего Востока России с китайскими провинциями Гуандун и Хэйлунцзян из года в год расширяется и становится более разнообразным, заявил в среду вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншэн.Он также отметил, что между соответствующими регионами сформировалось всестороннее, многоуровневое и многопрофильное взаимовыгодное сотрудничество."Надеемся, что все стороны будут вести активное сотрудничество в сфере торговли базовыми товарами, в области логистики и транспорта, совместно формировать трансграничные производственные цепочки и создавать промышленные кластеры по переработке сырьевых товаров в приграничных районах", - добавил Сунь Дуншэн.Он также выразил надежду на расширение основы для сотрудничества, на углубление сотрудничества в области перевозок и упрощения таможенного оформления, в сфере интеллектуальной собственности, финансовых услуг, торговли и инвестиций.

https://ria.ru/20220704/voyna-1800146007.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, китай