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В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.07.2022
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В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией
В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.07.2022
В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией
Торгово-экономическое сотрудничество Дальнего Востока России с китайскими провинциями Гуандун и Хэйлунцзян из года в год расширяется и становится более... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:47
2022-07-06T18:47
экономика
россия
китай
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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество Дальнего Востока России с китайскими провинциями Гуандун и Хэйлунцзян из года в год расширяется и становится более разнообразным, заявил в среду вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншэн.Он также отметил, что между соответствующими регионами сформировалось всестороннее, многоуровневое и многопрофильное взаимовыгодное сотрудничество."Надеемся, что все стороны будут вести активное сотрудничество в сфере торговли базовыми товарами, в области логистики и транспорта, совместно формировать трансграничные производственные цепочки и создавать промышленные кластеры по переработке сырьевых товаров в приграничных районах", - добавил Сунь Дуншэн.Он также выразил надежду на расширение основы для сотрудничества, на углубление сотрудничества в области перевозок и упрощения таможенного оформления, в сфере интеллектуальной собственности, финансовых услуг, торговли и инвестиций.
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экономика, россия, китай
18:47 06.07.2022
 
В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией

В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Дальним Востоком России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество Дальнего Востока России с китайскими провинциями Гуандун и Хэйлунцзян из года в год расширяется и становится более разнообразным, заявил в среду вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншэн.

"Благодаря совместным усилиям всех сторон масштабы торгово-экономического сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян, провинцией Гуандун и Дальним Востоком России увеличиваются из года в год, постоянно расширяются сферы сотрудничества, а тенденция развития продолжает улучшаться", - заявил Сунь Дуншэн, выступая на презентации по углублению торгово-экономического сотрудничества между регионами Дальнего Востока России и китайскими провинциями Хэйлунцзян и Гуандун.

Он также отметил, что между соответствующими регионами сформировалось всестороннее, многоуровневое и многопрофильное взаимовыгодное сотрудничество.
"Надеемся, что все стороны будут вести активное сотрудничество в сфере торговли базовыми товарами, в области логистики и транспорта, совместно формировать трансграничные производственные цепочки и создавать промышленные кластеры по переработке сырьевых товаров в приграничных районах", - добавил Сунь Дуншэн.
Он также выразил надежду на расширение основы для сотрудничества, на углубление сотрудничества в области перевозок и упрощения таможенного оформления, в сфере интеллектуальной собственности, финансовых услуг, торговли и инвестиций.
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