https://ria.ru/20220706/skolkovo-1800670554.html

"Сколково": компенсация вложений в стартапы вузов увеличит число инвесторов

"Сколково": компенсация вложений в стартапы вузов увеличит число инвесторов - РИА Новости, 06.07.2022

"Сколково": компенсация вложений в стартапы вузов увеличит число инвесторов

Предоставление субсидии Фонду "Сколково" на возмещение части затрат физлиц на инвестиции в университетские стартапы позволит существенно расширить круг таких... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:13

2022-07-06T14:13

2022-07-06T14:13

экономика

россия

фонд "сколково"

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Предоставление субсидии Фонду "Сколково" на возмещение части затрат физлиц на инвестиции в университетские стартапы позволит существенно расширить круг таких проектов и повысит интерес инвесторов к ним, считает вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности Фонда Сергей Кржановский.Согласно постановлению правительства РФ от 1 июля, инвесторы, вложившие средства в университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до половины своих затрат за счёт федеральных субсидий."Мы планируем, что за счет новой программы поддержки студенческого технологического предпринимательства наш пул бизнес-ангелов существенно расширится. Раньше он был ограничен возможностью инвестирования только в участников проекта "Сколково". Теперь будет более широкий реестр интересных стартапов, число компаний и направлений существенно увеличится", — приводится в сообщении Фонда комментарий Кржановского.Как отмечается в сообщении на сайте правительства РФ, речь идёт о компенсациях затрат на проекты, основанные на разработках студентов, преподавателей или научных работников вузов. Первыми получателями субсидии станут участники 145 лучших проектов, которые пройдут независимую экспертизу. Всего в федеральном бюджете 2022–2024 годов на это предусмотрено более 3,1 миллиарда рублей.Согласно правилам предоставления субсидии, инвесторы, финансирующие университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до 50 % затрат, но не более 100% суммы НДФЛ, уплаченной за три предшествующих года, и не более 20 миллионов рублей за инвестиции в один стартап. Возмещение части затрат предоставляется бизнес-ангелу, если сумма его инвестиций в один университетский стартап составляет не менее 500 тысяч рублей, уточнили в Фонде.Стартапы смогут направить средства на ведение исследований и разработок или коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности. При этом проекты должны обладать элементами научно-технической новизны, а также пройти независимую экспертизу Фонда "Сколково".Программа возмещения инвестиций – часть федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Он разработан для реализации одной из 42 стратегических инициатив правительства по повышению качества жизни граждан и обеспечению устойчивости экономики. Оператором программы является Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково").

https://ria.ru/20220618/soglashenie-1796376471.html

https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, фонд "сколково"