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В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму
В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму - РИА Новости, 06.07.2022
В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму
В Хабаровске задержан иностранец за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, деятельность которой запрещена на территории... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:15
2022-07-06T10:15
2022-07-06T10:20
происшествия
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уфсб по хабаровскому краю
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ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. В Хабаровске задержан иностранец за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.По данным ведомства, 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик был задержан в июне 2022 года в Хабаровске. Он финансировал вооруженные формирования запрещенной в РФ террористической организации.*организация признана террористической и запрещена в России
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, уфсб по хабаровскому краю
10:15 06.07.2022 (обновлено: 10:20 06.07.2022)
В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму
УФСБ по Хабаровскому краю: задержан иностранец за содействие террористической организации