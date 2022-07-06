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В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму - РИА Новости, 06.07.2022
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В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму
В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму - РИА Новости, 06.07.2022
В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму
В Хабаровске задержан иностранец за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, деятельность которой запрещена на территории... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:15
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происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
уфсб по хабаровскому краю
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ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. В Хабаровске задержан иностранец за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.По данным ведомства, 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик был задержан в июне 2022 года в Хабаровске. Он финансировал вооруженные формирования запрещенной в РФ террористической организации.*организация признана террористической и запрещена в России
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, уфсб по хабаровскому краю
10:15 06.07.2022 (обновлено: 10:20 06.07.2022)
 
В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму

УФСБ по Хабаровскому краю: задержан иностранец за содействие террористической организации

© РИА НовостиЧеловек в наручниках.
Человек в наручниках. - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости
Человек в наручниках.. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. В Хабаровске задержан иностранец за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик был задержан в июне 2022 года в Хабаровске. Он финансировал вооруженные формирования запрещенной в РФ террористической организации.
"Иностранец задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - говорится в сообщении УФСБ.
*организация признана террористической и запрещена в России
Сергей Умнов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 10:13
В МВД подтвердили задержание помощника Колокольцева
 
ПроисшествияРоссияХабаровскХабаровский крайУФСБ по Хабаровскому краю
 
 
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