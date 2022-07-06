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В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму

В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму - РИА Новости, 06.07.2022

В Хабаровске иностранца задержали за содействие терроризму

В Хабаровске задержан иностранец за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, деятельность которой запрещена на территории... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:15

2022-07-06T10:15

2022-07-06T10:20

происшествия

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хабаровск

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ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. В Хабаровске задержан иностранец за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.По данным ведомства, 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик был задержан в июне 2022 года в Хабаровске. Он финансировал вооруженные формирования запрещенной в РФ террористической организации.*организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220706/mvd-1800599783.html

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