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В Иркутске суд отправил пособника ИГ* в колонию строгого режима - РИА Новости, 06.07.2022
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В Иркутске суд отправил пособника ИГ* в колонию строгого режима
В Иркутске суд отправил пособника ИГ* в колонию строгого режима - РИА Новости, 06.07.2022
В Иркутске суд отправил пособника ИГ* в колонию строгого режима
За участие в террористической деятельности военный суд в Иркутске приговорил гражданина РФ к 14 годам колонии строгого режима, сообщает УФСБ России по Иркутской РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:04
2022-07-06T10:04
россия
происшествия
исламское государство
иркутск
турция
сирия
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ИРКУТСК, 6 июл – РИА Новости. За участие в террористической деятельности военный суд в Иркутске приговорил гражданина РФ к 14 годам колонии строгого режима, сообщает УФСБ России по Иркутской области.Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске рассмотрел материалы дела гражданина России В.В. Пака. Установлено, что с июня 2016 по ноябрь 2019 года он принимал участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, финансировал ее и выезжал в Турцию для незаконного перехода на территорию Сирии. Суд признал Пака виновным по статье о содействии террористической деятельности."Пак В.В. приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Решение суда вступило в законную силу.*Организация признана террористической и запрещена в России
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иркутск
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россия, происшествия, исламское государство, иркутск, турция, сирия
10:04 06.07.2022
 
В Иркутске суд отправил пособника ИГ* в колонию строгого режима

Суд в Иркутске приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, финансировавшего ИГ*

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ИРКУТСК, 6 июл – РИА Новости. За участие в террористической деятельности военный суд в Иркутске приговорил гражданина РФ к 14 годам колонии строгого режима, сообщает УФСБ России по Иркутской области.
Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске рассмотрел материалы дела гражданина России В.В. Пака. Установлено, что с июня 2016 по ноябрь 2019 года он принимал участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, финансировал ее и выезжал в Турцию для незаконного перехода на территорию Сирии. Суд признал Пака виновным по статье о содействии террористической деятельности.
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"Пак В.В. приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Решение суда вступило в законную силу.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
РоссияПроисшествияИсламское государствоИркутскТурцияСирия
 
 
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