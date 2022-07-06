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В Иркутске суд отправил пособника ИГ* в колонию строгого режима

В Иркутске суд отправил пособника ИГ* в колонию строгого режима - РИА Новости, 06.07.2022

В Иркутске суд отправил пособника ИГ* в колонию строгого режима

За участие в террористической деятельности военный суд в Иркутске приговорил гражданина РФ к 14 годам колонии строгого режима, сообщает УФСБ России по Иркутской РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:04

2022-07-06T10:04

2022-07-06T10:04

россия

происшествия

исламское государство

иркутск

турция

сирия

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ИРКУТСК, 6 июл – РИА Новости. За участие в террористической деятельности военный суд в Иркутске приговорил гражданина РФ к 14 годам колонии строгого режима, сообщает УФСБ России по Иркутской области.Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске рассмотрел материалы дела гражданина России В.В. Пака. Установлено, что с июня 2016 по ноябрь 2019 года он принимал участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, финансировал ее и выезжал в Турцию для незаконного перехода на территорию Сирии. Суд признал Пака виновным по статье о содействии террористической деятельности."Пак В.В. приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Решение суда вступило в законную силу.*Организация признана террористической и запрещена в России

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иркутск

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, исламское государство, иркутск, турция, сирия