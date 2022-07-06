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В Ульяновске выбирают концепцию преобразования исторического центра города - РИА Новости, 06.07.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220706/preobrazovanie-1800645002.html
В Ульяновске выбирают концепцию преобразования исторического центра города
В Ульяновске выбирают концепцию преобразования исторического центра города - РИА Новости, 06.07.2022
В Ульяновске выбирают концепцию преобразования исторического центра города
Профильные специалисты и представители общественности в режиме открытого микрофона обсудили концепцию преобразования исторического центра Ульяновска, сообщает... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:48
2022-07-06T12:48
ульяновская область
ульяновская область
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 6 июл – РИА Новости. Профильные специалисты и представители общественности в режиме открытого микрофона обсудили концепцию преобразования исторического центра Ульяновска, сообщает пресс-служба регионального правительства.Презентация вариантов развития общественного пространства от бульвара Пластова до Владимирского сада, от улицы Спасской до Нового Венца состоялась при участии активных жителей города, архитекторов, представителей бизнеса, культуры, туризма, членов молодежного правительства, а также руководства города и области, говорится в сообщении."Мероприятие прошло в режиме открытого микрофона и стало завершающим этапом предпроектной аналитики. До этого предложения от жителей собирали с помощью социологических опросов в онлайн и оффлайн-форматах. Напомним, губернатор Ульяновской области Алексей Русских неоднократно отмечал необходимость активного вовлечения жителей города в обсуждение концепции преобразования центральной части областного центра", - прокомментировал представитель пресс-службы.Разработчики - архитекторы бюро Megabudka - представили варианты функционального зонирования территории центральных площадей, Венца и эспланады. Среди них - "Слои истории", предполагающие экспонирование ключевых этапов развития города в точечных маркерах благоустройства, "Ностальгия по СССР" - проявление материального и нематериального наследия СССР в туристическом коде, "Новое время" - переосмысление модернизма и формирование нового бренда на основе потенциала культурных и арт-сообществ города, "Самовыражение жителей" - для возможности реализации локальных инициатив различного масштаба и культурного обмена жителей и гостей города.Авторы подчеркнули, что не планируют уходить в монобренд – масштаб территории позволяет реализовать несколько вариантов.В ходе обсуждения от участников поступили предложения оставить активной территорию Нового Венца, сместить центр влияния аттракторов на эспланаду или в сквер Языковых. Принципиальное разделение территории на зоны активного и тихого отдыха, зону рекреации и парковок станет основой для дальнейшей детализации и разработки концептуальных решений.Также с 7 по 17 июля будет проводиться дополнительный онлайн-опрос для сбора предложений и определения приоритетного варианта функционального зонирования общественного пространства. Пройти его можно будет здесь.
https://ria.ru/20220615/ulyanovsk-1795508407.html
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ульяновская область, алексей русских
12:48 06.07.2022
 

В Ульяновске выбирают концепцию преобразования исторического центра города

© Фото : Администрация города УльяновскаВ Ульяновске выбирают концепцию преобразования исторического центра города
В Ульяновске выбирают концепцию преобразования исторического центра города - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Администрация города Ульяновска
В Ульяновске выбирают концепцию преобразования исторического центра города
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 6 июл – РИА Новости. Профильные специалисты и представители общественности в режиме открытого микрофона обсудили концепцию преобразования исторического центра Ульяновска, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Презентация вариантов развития общественного пространства от бульвара Пластова до Владимирского сада, от улицы Спасской до Нового Венца состоялась при участии активных жителей города, архитекторов, представителей бизнеса, культуры, туризма, членов молодежного правительства, а также руководства города и области, говорится в сообщении.
"Мероприятие прошло в режиме открытого микрофона и стало завершающим этапом предпроектной аналитики. До этого предложения от жителей собирали с помощью социологических опросов в онлайн и оффлайн-форматах. Напомним, губернатор Ульяновской области Алексей Русских неоднократно отмечал необходимость активного вовлечения жителей города в обсуждение концепции преобразования центральной части областного центра", - прокомментировал представитель пресс-службы.
Разработчики - архитекторы бюро Megabudka - представили варианты функционального зонирования территории центральных площадей, Венца и эспланады. Среди них - "Слои истории", предполагающие экспонирование ключевых этапов развития города в точечных маркерах благоустройства, "Ностальгия по СССР" - проявление материального и нематериального наследия СССР в туристическом коде, "Новое время" - переосмысление модернизма и формирование нового бренда на основе потенциала культурных и арт-сообществ города, "Самовыражение жителей" - для возможности реализации локальных инициатив различного масштаба и культурного обмена жителей и гостей города.
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:05Ульяновская область
В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс
Авторы подчеркнули, что не планируют уходить в монобренд – масштаб территории позволяет реализовать несколько вариантов.
В ходе обсуждения от участников поступили предложения оставить активной территорию Нового Венца, сместить центр влияния аттракторов на эспланаду или в сквер Языковых. Принципиальное разделение территории на зоны активного и тихого отдыха, зону рекреации и парковок станет основой для дальнейшей детализации и разработки концептуальных решений.
Также с 7 по 17 июля будет проводиться дополнительный онлайн-опрос для сбора предложений и определения приоритетного варианта функционального зонирования общественного пространства. Пройти его можно будет здесь.
 
Ульяновская областьУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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