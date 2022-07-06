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Свадебные булочки и квесты: как музеи отметят День семьи, любви и верности - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220706/prazdnik-1800721322.html
Свадебные булочки и квесты: как музеи отметят День семьи, любви и верности
Свадебные булочки и квесты: как музеи отметят День семьи, любви и верности - РИА Новости, 06.07.2022
Свадебные булочки и квесты: как музеи отметят День семьи, любви и верности
Федеральные музеи проведут семейные мастер-классы, детские экскурсионные программы и музыкальные концерты в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:33
2022-07-06T18:41
культура
новости культуры
праздник
москва
севастополь
россия
музеи
исторический музей
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Федеральные музеи проведут семейные мастер-классы, детские экскурсионные программы и музыкальные концерты в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.В Государственном историческом музее пройдут специальные занятия и экскурсии. Посетителям предлагают узнать "об истории и традициях семейной жизни в период от Древней Руси до Российской империи". В "Палатах бояр Романовых" пройдет беседа, посвященная празднику и обзорная экскурсия. Гостям расскажут, как появилось сказание о Петре и Февронии Муромских, ставших символом любви и семейного счастья.Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина подготовил большую программу, которая пройдет в филиалах учреждения с 8 по 10 июля."Откроется мероприятие в Доме-музее М. С. Щепкина. На мастер-классе "Сказочный корабль" юные посетители смогут почувствовать себя легендарным театральным сценографом. В технике обрывной аппликации ребята создадут корабль-коллаж по мотивам эскиза К. А. Коровина к опере "Садко" Н. А. Римского-Корсакова", — говорится в сообщении.В Творческой мастерской Боровского пройдет инклюзивный мастер-класс "Санкт-Петербург. Вид из окна" в ходе конкурса "Я художник, я так вижу". В Доме-музее М. Н. Ермоловой посетителей ждет экскурсионная программа "Союз равных", рассказывающая о семейной жизни Николая Шубинского и Марии Ермоловой.Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке проведет семейный Фестиваль этноспорта. Цель смотра – популяризация этнографических видов спорта таких, как лапта, кила, рюхи, городки и другие традиционные игры и состязания, связывающие многие поколения. Также на территории Новоторжского кремля 9 июля пройдет турнир по лапте. На поле встретятся пять команд из разных городов Верхневолжья.Дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино проведет мероприятие "Родник любви", где участники вспомнят вечную историю любви Петра и Февронии, пройдутся по "Юркиной тропе", посетят родник "Тихонов ключик", познакомятся с новыми выставками "Родник "Не-разлей-вода", "Клушинские кружева", "Экспонаты говорят…".Музей-заповедник "Бородинское поле" проведет экскурсию "Мысль обитать здесь родилась в недрах частной семейной печали", рассказывающую историю Спасо-Бородинского монастыря и его основательницы игумении Марии (Тучковой).В музее-усадьбе "Остафьево" стартует фестиваль "Русский Парнас", который продлится до 10 июля включительно. В программе завялены музыкальные концерты, театральные постановки и литературные встречи.Музей-заповедник "Херсонес Таврический" приглашает поучаствовать в масштабном праздничном мероприятии. В программе "О семье, любви и верности!" пройдут театрализованная экскурсия "Любовь, семья и Херсонес", семейный квест "С любовью сквозь года", стендовая выставка "Святые покровители семьи, отметили в пресс-релизе.На празднике мастера из Ремесленной палаты Севастополя познакомят гостей с гончарным делом, изготовлением народной куклы, дивеевской глиняной игрушкой, лоскутным шитьем. Мероприятие завершится концертом "Избранные любовью" в Византийском дворике музея-заповедника.Вплоть до 17 июля в Музее-заповеднике "Куликово поле" будет идти серия мастер-классов "Куликовское печево. Финтифлюшки".На них сотрудники не только подробнее расскажут про обрядовую выпечку, но и научат готовить эти свадебные булочки. Еще в программе значится мастер-шоу по созданию свадебной куклы Тульской губернии. "Ее главная особенность – общая рука, символ супружеского единения", — рассказали в ведомстве.День семьи, любви и верности – праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен в стране указом президента от 28 июня 2022 года.
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новости культуры, праздник, москва, севастополь, россия, музеи, исторический музей, театральный музей имени бахрушина, куликово поле (заповедник), торжок, херсонес таврический (заповедник), бородинский музей
18:33 06.07.2022 (обновлено: 18:41 06.07.2022)
 

Свадебные булочки и квесты: как музеи отметят День семьи, любви и верности

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦветник на Манежной площадь в Москве
Цветник на Манежной площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Федеральные музеи проведут семейные мастер-классы, детские экскурсионные программы и музыкальные концерты в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
В Государственном историческом музее пройдут специальные занятия и экскурсии. Посетителям предлагают узнать "об истории и традициях семейной жизни в период от Древней Руси до Российской империи". В "Палатах бояр Романовых" пройдет беседа, посвященная празднику и обзорная экскурсия. Гостям расскажут, как появилось сказание о Петре и Февронии Муромских, ставших символом любви и семейного счастья.
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкТеатральный музей им. А.А. Бахрушина
Театральный музей им. А.А. Бахрушина - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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Театральный музей им. А.А. Бахрушина
Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина подготовил большую программу, которая пройдет в филиалах учреждения с 8 по 10 июля.
"Откроется мероприятие в Доме-музее М. С. Щепкина. На мастер-классе "Сказочный корабль" юные посетители смогут почувствовать себя легендарным театральным сценографом. В технике обрывной аппликации ребята создадут корабль-коллаж по мотивам эскиза К. А. Коровина к опере "Садко" Н. А. Римского-Корсакова", — говорится в сообщении.
В Творческой мастерской Боровского пройдет инклюзивный мастер-класс "Санкт-Петербург. Вид из окна" в ходе конкурса "Я художник, я так вижу". В Доме-музее М. Н. Ермоловой посетителей ждет экскурсионная программа "Союз равных", рассказывающая о семейной жизни Николая Шубинского и Марии Ермоловой.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЦерковь Илии Пророка в городе Торжок Тверской области
Церковь Илии Пророка в городе Торжок Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Церковь Илии Пророка в городе Торжок Тверской области
Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке проведет семейный Фестиваль этноспорта. Цель смотра – популяризация этнографических видов спорта таких, как лапта, кила, рюхи, городки и другие традиционные игры и состязания, связывающие многие поколения.
"Все эти игры – командные, поэтому в них можно играть всей семьей", — пояснили в пресс-службе.
Также на территории Новоторжского кремля 9 июля пройдет турнир по лапте. На поле встретятся пять команд из разных городов Верхневолжья.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗемлянка семьи Гагариных и Дом-музей детских лет Гагарина в деревне Клушино Смоленской области
Землянка семьи Гагариных и Дом-музей детских лет Гагарина в деревне Клушино Смоленской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Землянка семьи Гагариных и Дом-музей детских лет Гагарина в деревне Клушино Смоленской области
Дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино проведет мероприятие "Родник любви", где участники вспомнят вечную историю любви Петра и Февронии, пройдутся по "Юркиной тропе", посетят родник "Тихонов ключик", познакомятся с новыми выставками "Родник "Не-разлей-вода", "Клушинские кружева", "Экспонаты говорят…".
Музей-заповедник "Бородинское поле" проведет экскурсию "Мысль обитать здесь родилась в недрах частной семейной печали", рассказывающую историю Спасо-Бородинского монастыря и его основательницы игумении Марии (Тучковой).
В музее-усадьбе "Остафьево" стартует фестиваль "Русский Парнас", который продлится до 10 июля включительно. В программе завялены музыкальные концерты, театральные постановки и литературные встречи.
© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический" приглашает поучаствовать в масштабном праздничном мероприятии. В программе "О семье, любви и верности!" пройдут театрализованная экскурсия "Любовь, семья и Херсонес", семейный квест "С любовью сквозь года", стендовая выставка "Святые покровители семьи, отметили в пресс-релизе.
На празднике мастера из Ремесленной палаты Севастополя познакомят гостей с гончарным делом, изготовлением народной куклы, дивеевской глиняной игрушкой, лоскутным шитьем. Мероприятие завершится концертом "Избранные любовью" в Византийском дворике музея-заповедника.
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху.
Музей-заповедник Куликово поле. Вид сверху.
© предоставлено музеем-заповедником "Куликово поле"
Музей-заповедник "Куликово поле". Вид сверху.
Вплоть до 17 июля в Музее-заповеднике "Куликово поле" будет идти серия мастер-классов "Куликовское печево. Финтифлюшки".
На них сотрудники не только подробнее расскажут про обрядовую выпечку, но и научат готовить эти свадебные булочки. Еще в программе значится мастер-шоу по созданию свадебной куклы Тульской губернии. "Ее главная особенность – общая рука, символ супружеского единения", — рассказали в ведомстве.
День семьи, любви и верности – праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен в стране указом президента от 28 июня 2022 года.
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КультураНовости культурыПраздникМоскваСевастопольРоссияМузеиИсторический музейТеатральный музей имени БахрушинаКуликово поле (заповедник)ТоржокХерсонес Таврический (заповедник)Бородинский музей
 
 
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