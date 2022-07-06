18:08 06.07.2022 (обновлено: 18:32 06.07.2022)
Путин поздравил 80-й полк с присвоением почетного гвардейского звания
Путин назвал действия 80-го гвардейского полка образцом выполнения воинского долга
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 80-му гвардейскому танковому Краснознаменному полку, в которой назвал решительные действия в спецоперации образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма. Послание опубликовано на сайте Кремля.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России", — говорится в поздравлении.
Глава государства уверен, что гвардейцы продолжат хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.
В заключении он пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов.
Накануне Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейского" за массовый героизм и отвагу в боевых действиях.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.