https://ria.ru/20220706/polk-1800771704.html

Путин поздравил 80-й полк с присвоением почетного гвардейского звания

Путин поздравил 80-й полк с присвоением почетного гвардейского звания - РИА Новости, 06.07.2022

Путин поздравил 80-й полк с присвоением почетного гвардейского звания

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 80-му гвардейскому танковому Краснознаменному полку, в которой назвал решительные действия в РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:08

2022-07-06T18:08

2022-07-06T18:32

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

украина

безопасность

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 80-му гвардейскому танковому Краснознаменному полку, в которой назвал решительные действия в спецоперации образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма. Послание опубликовано на сайте Кремля.Глава государства уверен, что гвардейцы продолжат хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.В заключении он пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов.Накануне Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейского" за массовый героизм и отвагу в боевых действиях.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220620/geroy-1796651399.html

https://ria.ru/20220704/geroi-1800189851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, украина, безопасность