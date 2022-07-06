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Путин поздравил 80-й полк с присвоением почетного гвардейского звания - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/polk-1800771704.html
Путин поздравил 80-й полк с присвоением почетного гвардейского звания
Путин поздравил 80-й полк с присвоением почетного гвардейского звания - РИА Новости, 06.07.2022
Путин поздравил 80-й полк с присвоением почетного гвардейского звания
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 80-му гвардейскому танковому Краснознаменному полку, в которой назвал решительные действия в РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:08
2022-07-06T18:32
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
украина
безопасность
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 80-му гвардейскому танковому Краснознаменному полку, в которой назвал решительные действия в спецоперации образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма. Послание опубликовано на сайте Кремля.Глава государства уверен, что гвардейцы продолжат хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.В заключении он пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов.Накануне Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейского" за массовый героизм и отвагу в боевых действиях.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220620/geroy-1796651399.html
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, украина, безопасность
18:08 06.07.2022 (обновлено: 18:32 06.07.2022)
 
Путин поздравил 80-й полк с присвоением почетного гвардейского звания

Путин назвал действия 80-го гвардейского полка образцом выполнения воинского долга

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 80-му гвардейскому танковому Краснознаменному полку, в которой назвал решительные действия в спецоперации образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма. Послание опубликовано на сайте Кремля.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России", — говорится в поздравлении.
Глава государства уверен, что гвардейцы продолжат хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.
В заключении он пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:36Специальная военная операция на Украине
Уроженец Тувы получил звание Героя России за мужество во время спецоперации
Накануне Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейского" за массовый героизм и отвагу в боевых действиях.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 18:59Специальная военная операция на Украине
Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФУкраинаБезопасность
 
 
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