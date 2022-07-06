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В Херсоне задержали организаторов покушения на главу УСИН Соболева
В Херсоне задержали организаторов покушения на главу УСИН Соболева - РИА Новости, 06.07.2022
В Херсоне задержали организаторов покушения на главу УСИН Соболева
Спецслужбы задержали в Херсоне местных жителей, организовавших покушение на начальника УСИН Евгения Соболева, сообщается в Telegram-канале МВД области. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:05
2022-07-06T14:05
2022-07-06T14:38
херсонская область
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Спецслужбы задержали в Херсоне местных жителей, организовавших покушение на начальника УСИН Евгения Соболева, сообщается в Telegram-канале МВД области."Сотрудники ФСБ задержали Андрея Сереженко и Олега Пронько, которые по заданию ГУР министерства обороны Украины организовали взрыв автомобиля начальника УСИН в Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанные уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.Террористы 18 июня организовали покушение на Соболева, заложив взрывчатку рядом с домом, где он проживает. Самодельное взрывное устройство направленного действия с поражающими элементами сработало в 150 метрах от машины. В результате Соболев получил ранения обеих ног и был оперативно госпитализирован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, украина
14:05 06.07.2022 (обновлено: 14:38 06.07.2022)
В Херсоне задержали организаторов покушения на главу УСИН Соболева
В Херсоне ФСБ задержала организаторов покушения на главу управления исполнения наказаний