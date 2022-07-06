https://ria.ru/20220706/pogibshie-1800789747.html
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля - РИА Новости, 06.07.2022
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля
Более ста жителей Донецка погибли, почти 500 получили ранения с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, сказал РИА Новости глава городской РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:26
2022-07-06T19:26
2022-07-06T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Более ста жителей Донецка погибли, почти 500 получили ранения с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, сказал РИА Новости глава городской администрации Алексей Кулемзин."У нас только за этот период (с конца февраля – ред.) погибли 109 человек, и детей шесть человек, и 491 ранен, в том числе 28 детей", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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"Погибло 109 человек, включая 6 детей": мэр Донецка о жертвах украинских обстрелов
"Погибло 109 человек, включая 6 детей": мэр Донецка о жертвах украинских обстрелов
2022-07-06T19:26
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PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр
19:26 06.07.2022 (обновлено: 20:09 06.07.2022)
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля, почти 500 ранены