https://ria.ru/20220706/pogibshie-1800789747.html

Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля

Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля - РИА Новости, 06.07.2022

Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля

Более ста жителей Донецка погибли, почти 500 получили ранения с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, сказал РИА Новости глава городской РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:26

2022-07-06T19:26

2022-07-06T20:09

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Более ста жителей Донецка погибли, почти 500 получили ранения с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, сказал РИА Новости глава городской администрации Алексей Кулемзин."У нас только за этот период (с конца февраля – ред.) погибли 109 человек, и детей шесть человек, и 491 ранен, в том числе 28 детей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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"Погибло 109 человек, включая 6 детей": мэр Донецка о жертвах украинских обстрелов "Погибло 109 человек, включая 6 детей": мэр Донецка о жертвах украинских обстрелов 2022-07-06T19:26 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр