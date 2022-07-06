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Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/pogibshie-1800789747.html
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля - РИА Новости, 06.07.2022
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля
Более ста жителей Донецка погибли, почти 500 получили ранения с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, сказал РИА Новости глава городской РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:26
2022-07-06T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Более ста жителей Донецка погибли, почти 500 получили ранения с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, сказал РИА Новости глава городской администрации Алексей Кулемзин."У нас только за этот период (с конца февраля – ред.) погибли 109 человек, и детей шесть человек, и 491 ранен, в том числе 28 детей", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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96
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"Погибло 109 человек, включая 6 детей": мэр Донецка о жертвах украинских обстрелов
"Погибло 109 человек, включая 6 детей": мэр Донецка о жертвах украинских обстрелов
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в мире, днр
19:26 06.07.2022 (обновлено: 20:09 06.07.2022)
 
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля

Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля, почти 500 ранены

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Более ста жителей Донецка погибли, почти 500 получили ранения с конца февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, сказал РИА Новости глава городской администрации Алексей Кулемзин.
"У нас только за этот период (с конца февраля – ред.) погибли 109 человек, и детей шесть человек, и 491 ранен, в том числе 28 детей", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНР
 
 
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