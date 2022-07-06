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Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье - РИА Новости, 06.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800697594.html
Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье
Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье - РИА Новости, 06.07.2022
Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье
Власти Московской области завершили работу над оцифровкой аварийных и недостроенных объектов, расположенных на территории региона, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:23
2022-07-06T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владислав гордиенко
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Власти Московской области завершили работу над оцифровкой аварийных и недостроенных объектов, расположенных на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Объекты были включены в мобильный сервис "Подмосковные стройки" портала "Добродел", а также на веб-версию ресурса."Обновленная версия позволит гражданам оперативно получать информацию об аварийных и недостроенных объектах региона", - приводятся слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко на сегодняшний день на портале отображается информация о 1640 недостроях и аварийных зданий по которым ведется работа.
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московская область (подмосковье), владислав гордиенко
15:23 06.07.2022
 

Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочий на строительной площадке ЖК в Подмосковье
Рабочий на строительной площадке ЖК в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Власти Московской области завершили работу над оцифровкой аварийных и недостроенных объектов, расположенных на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
Объекты были включены в мобильный сервис "Подмосковные стройки" портала "Добродел", а также на веб-версию ресурса.
Обновленный лифт - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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"Обновленная версия позволит гражданам оперативно получать информацию об аварийных и недостроенных объектах региона", - приводятся слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.
Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко на сегодняшний день на портале отображается информация о 1640 недостроях и аварийных зданий по которым ведется работа.
"Порядка 1000 объектов были включены в перечень благодаря обращениям жителей, 40% из которых уже достроили, привели в соответствие или снесли", – отметил Гордиенко.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Владислав Гордиенко
 
 
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