https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800697594.html
Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье
Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье - РИА Новости, 06.07.2022
Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье
Власти Московской области завершили работу над оцифровкой аварийных и недостроенных объектов, расположенных на территории региона, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:23
2022-07-06T15:23
2022-07-06T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владислав гордиенко
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Власти Московской области завершили работу над оцифровкой аварийных и недостроенных объектов, расположенных на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Объекты были включены в мобильный сервис "Подмосковные стройки" портала "Добродел", а также на веб-версию ресурса."Обновленная версия позволит гражданам оперативно получать информацию об аварийных и недостроенных объектах региона", - приводятся слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко на сегодняшний день на портале отображается информация о 1640 недостроях и аварийных зданий по которым ведется работа.
https://ria.ru/20220706/lifty-1800696153.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), владислав гордиенко