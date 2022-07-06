https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800697594.html

Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье

Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье - РИА Новости, 06.07.2022

Аварийные и недостроенные объекты оцифровали в Подмосковье

Власти Московской области завершили работу над оцифровкой аварийных и недостроенных объектов, расположенных на территории региона, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:23

2022-07-06T15:23

2022-07-06T15:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

владислав гордиенко

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Власти Московской области завершили работу над оцифровкой аварийных и недостроенных объектов, расположенных на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Объекты были включены в мобильный сервис "Подмосковные стройки" портала "Добродел", а также на веб-версию ресурса."Обновленная версия позволит гражданам оперативно получать информацию об аварийных и недостроенных объектах региона", - приводятся слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко на сегодняшний день на портале отображается информация о 1640 недостроях и аварийных зданий по которым ведется работа.

https://ria.ru/20220706/lifty-1800696153.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), владислав гордиенко