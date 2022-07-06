https://ria.ru/20220706/peregovory-1800591360.html

Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона

Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2022

Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:39

2022-07-06T09:39

2022-07-06T14:52

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

эммануэль макрон

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ХАНОЙ, 6 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявив, что дипломатическая этика не предполагает слив записей."Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей", — сказал министр журналистам по итогам своего визита во Вьетнам.Лавров при этом добавил, что в российской практике был один случай, когда МИД России опубликовал запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Москва работала в рамках "нормандского формата", чтобы убедить Киев в необходимости выполнить Минские соглашения.При этом Лавров подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали."Прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что, если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности", — сказал министр.

https://ria.ru/20220703/zakharova-1799939228.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, эммануэль макрон