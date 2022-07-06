https://ria.ru/20220706/peregovory-1800591360.html
Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона
Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2022
Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:39
2022-07-06T09:39
2022-07-06T14:52
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
эммануэль макрон
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ХАНОЙ, 6 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявив, что дипломатическая этика не предполагает слив записей."Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей", — сказал министр журналистам по итогам своего визита во Вьетнам.Лавров при этом добавил, что в российской практике был один случай, когда МИД России опубликовал запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Москва работала в рамках "нормандского формата", чтобы убедить Киев в необходимости выполнить Минские соглашения.При этом Лавров подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали."Прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что, если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности", — сказал министр.
https://ria.ru/20220703/zakharova-1799939228.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, эммануэль макрон
09:39 06.07.2022 (обновлено: 14:52 06.07.2022)
Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона
Глава МИД России Лавров осудил обнародование части переговоров Путина и Макрона
ХАНОЙ, 6 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявив, что дипломатическая этика не предполагает слив записей.
"Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей", — сказал министр журналистам по итогам своего визита во Вьетнам
.
Лавров при этом добавил, что в российской практике был один случай, когда МИД России
опубликовал запись переговоров с министрами иностранных дел Франции
и Германии
, с которыми Москва
работала в рамках "нормандского формата", чтобы убедить Киев
в необходимости выполнить Минские соглашения.
При этом Лавров подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали.
"Прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что, если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности", — сказал министр.