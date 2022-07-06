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Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2022
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Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона
Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2022
Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:39
2022-07-06T14:52
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
эммануэль макрон
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ХАНОЙ, 6 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявив, что дипломатическая этика не предполагает слив записей."Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей", — сказал министр журналистам по итогам своего визита во Вьетнам.Лавров при этом добавил, что в российской практике был один случай, когда МИД России опубликовал запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Москва работала в рамках "нормандского формата", чтобы убедить Киев в необходимости выполнить Минские соглашения.При этом Лавров подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали."Прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что, если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности", — сказал министр.
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, эммануэль макрон
09:39 06.07.2022 (обновлено: 14:52 06.07.2022)
 
Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона

Глава МИД России Лавров осудил обнародование части переговоров Путина и Макрона

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ХАНОЙ, 6 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, заявив, что дипломатическая этика не предполагает слив записей.
"Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей", — сказал министр журналистам по итогам своего визита во Вьетнам.
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Лавров при этом добавил, что в российской практике был один случай, когда МИД России опубликовал запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Москва работала в рамках "нормандского формата", чтобы убедить Киев в необходимости выполнить Минские соглашения.
При этом Лавров подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали.
"Прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что, если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности", — сказал министр.
 
В миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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