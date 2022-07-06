https://ria.ru/20220706/nukus-1800792615.html

Во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских

Во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских - РИА Новости, 06.07.2022

Во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских

Серьезные травмы в ходе беспорядков в Нукусе, столице узбекского региона Каракалпакстан, получили 107 сотрудников правоохранительных органов 23 из них находятся РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:39

2022-07-06T19:39

2022-07-06T19:39

в мире

шавкат мирзиеев

каракалпакстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости. Серьезные травмы в ходе беспорядков в Нукусе, столице узбекского региона Каракалпакстан, получили 107 сотрудников правоохранительных органов 23 из них находятся в тяжелом состоянии, заявил в среду узбекистанский МИД.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло."В ходе нападений серьезные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в тексте заявления на сайте МИД.По данным ведомства, в общей сложности 270 сотрудников государственных органов в ходе беспорядков получили травмы различной степени тяжести.Ранее МВД Узбекистана сообщало, что общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе волнений погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

https://ria.ru/20220706/uzbekistan-1800740357.html

каракалпакстан

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шавкат мирзиеев, каракалпакстан, узбекистан