https://ria.ru/20220706/nukus-1800792615.html
Во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских
Во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских - РИА Новости, 06.07.2022
Во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских
Серьезные травмы в ходе беспорядков в Нукусе, столице узбекского региона Каракалпакстан, получили 107 сотрудников правоохранительных органов 23 из них находятся РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:39
2022-07-06T19:39
2022-07-06T19:39
в мире
шавкат мирзиеев
каракалпакстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152597/13/1525971353_0:84:2478:1478_1920x0_80_0_0_528ed9522f66d455b966ddc560ca0b73.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости. Серьезные травмы в ходе беспорядков в Нукусе, столице узбекского региона Каракалпакстан, получили 107 сотрудников правоохранительных органов 23 из них находятся в тяжелом состоянии, заявил в среду узбекистанский МИД.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло."В ходе нападений серьезные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в тексте заявления на сайте МИД.По данным ведомства, в общей сложности 270 сотрудников государственных органов в ходе беспорядков получили травмы различной степени тяжести.Ранее МВД Узбекистана сообщало, что общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе волнений погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
https://ria.ru/20220706/uzbekistan-1800740357.html
каракалпакстан
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152597/13/1525971353_225:0:2392:1625_1920x0_80_0_0_217d1c346546eff87c2191a7c9dced3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шавкат мирзиеев, каракалпакстан, узбекистан
Во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских
Во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских, 23 находятся в тяжелом состоянии
ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости.
Серьезные травмы в ходе беспорядков в Нукусе, столице узбекского региона Каракалпакстан, получили 107 сотрудников правоохранительных органов 23 из них находятся в тяжелом состоянии, заявил
в среду узбекистанский МИД.
В Нукусе, столице Каракалпакстана
, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана
. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
"В ходе нападений серьезные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в тексте заявления на сайте МИД.
По данным ведомства, в общей сложности 270 сотрудников государственных органов в ходе беспорядков получили травмы различной степени тяжести.
Ранее МВД Узбекистана сообщало, что общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе волнений погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.