https://ria.ru/20220706/minoborony-1800666259.html

Минобороны опубликовало видео с брошенной в Лисичанске украинской техникой

Минобороны опубликовало видео с брошенной в Лисичанске украинской техникой - РИА Новости, 06.07.2022

Минобороны опубликовало видео с брошенной в Лисичанске украинской техникой

Министерство обороны России опубликовало видео из Лисичанска, на котором показана брошенная украинскими войсками бронетехника. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:47

2022-07-06T13:47

2022-07-06T17:01

в мире

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео из Лисичанска, на котором показана брошенная украинскими войсками бронетехника.На записи видны выстроенные на дорогах баррикады из подбитой техники, в том числе бронеавтомобилей "Козак", грузовиков, БТР и "Газелей". Вдоль некоторых улиц выкопаны траншеи.Отмечается, что эти кадры косвенно свидетельствуют о том, что ВСУ планировали вести затяжные уличные бои, но в итоге решили отступить.В воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных строений, включая здание мэрии.Ранее союзные войска уже освободили значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800028019.html

https://ria.ru/20220705/kotel-1800244128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подбитая и брошенная техника ВСУ в Лисичанске. Видео Минобороны России Министерство обороны России опубликовало видео из Лисичанска, на котором показана брошенная украинскими войсками бронетехника. На записи видны выстроенные на дорогах баррикады из подбитой техники, в том числе бронеавтомобилей "Козак", грузовиков, БТР и советских "Газелей". Вдоль некоторых улиц выкопаны траншеи. 2022-07-06T13:47 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины