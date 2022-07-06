https://ria.ru/20220706/ministr-1800821004.html

СМИ: Джонсон уволил министра ЖКХ, призывавшего его уйти в отставку

СМИ: Джонсон уволил министра ЖКХ, призывавшего его уйти в отставку - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: Джонсон уволил министра ЖКХ, призывавшего его уйти в отставку

Премьер Британии Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:24

2022-07-06T23:24

2022-07-06T23:30

в мире

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник."Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, который ранее... сказал премьеру уйти в отставку", - говорится в сообщении телеканала.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы минфина и минздрава.

https://ria.ru/20220706/dzhonsona-1800808883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, борис джонсон