https://ria.ru/20220706/mid-1800706259.html
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти - РИА Новости, 06.07.2022
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти
Москва намерена последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:42
2022-07-06T15:42
2022-07-06T15:46
экономика
россия
сергей лавров
индонезия
большая двадцатка
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва намерена последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа, сообщил МИД РФ.По оценке министерства, дефицит продовольствия, удобрений и топлива серьезно усугубляется нелегитимными односторонними санкциями Запада."Основное бремя их деструктивных последствий ложится на развивающиеся страны, не обладающие достаточными ресурсами самообеспечения. Продолжим проводить линию на их полную отмену и поддержание открытого характера многосторонней торговли", - говорится в сообщении министерства к предстоящему участию Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел G20 в Индонезии.
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экономика, россия, сергей лавров, индонезия, большая двадцатка
15:42 06.07.2022 (обновлено: 15:46 06.07.2022)
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти
МИД: Москва намерена расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и газа