Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/mid-1800706259.html
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти - РИА Новости, 06.07.2022
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти
Москва намерена последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:42
2022-07-06T15:46
экономика
россия
сергей лавров
индонезия
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва намерена последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа, сообщил МИД РФ.По оценке министерства, дефицит продовольствия, удобрений и топлива серьезно усугубляется нелегитимными односторонними санкциями Запада."Основное бремя их деструктивных последствий ложится на развивающиеся страны, не обладающие достаточными ресурсами самообеспечения. Продолжим проводить линию на их полную отмену и поддержание открытого характера многосторонней торговли", - говорится в сообщении министерства к предстоящему участию Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел G20 в Индонезии.
https://ria.ru/20220706/putin-1800678003.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей лавров, индонезия, большая двадцатка
15:42 06.07.2022 (обновлено: 15:46 06.07.2022)
 
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти

МИД: Москва намерена расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и газа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва намерена последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа, сообщил МИД РФ.
"Россия способствует укреплению продовольственной и энергетической безопасности, добросовестно выполняя свои контрактные обязательства. В этом году планируем направить за рубеж около 50 миллионов тонн зерна. Будем последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа", - говорится в сообщении МИД РФ.
По оценке министерства, дефицит продовольствия, удобрений и топлива серьезно усугубляется нелегитимными односторонними санкциями Запада.
"Основное бремя их деструктивных последствий ложится на развивающиеся страны, не обладающие достаточными ресурсами самообеспечения. Продолжим проводить линию на их полную отмену и поддержание открытого характера многосторонней торговли", - говорится в сообщении министерства к предстоящему участию Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел G20 в Индонезии.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 14:21
Путин в разговоре с президентом Шри-Ланки обсудил энергетику
 
ЭкономикаРоссияСергей ЛавровИндонезияБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала