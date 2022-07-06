https://ria.ru/20220706/mid-1800706259.html

В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти

В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти - РИА Новости, 06.07.2022

В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти

Москва намерена последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:42

2022-07-06T15:42

2022-07-06T15:46

экономика

россия

сергей лавров

индонезия

большая двадцатка

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва намерена последовательно расширять географию экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа, сообщил МИД РФ.По оценке министерства, дефицит продовольствия, удобрений и топлива серьезно усугубляется нелегитимными односторонними санкциями Запада."Основное бремя их деструктивных последствий ложится на развивающиеся страны, не обладающие достаточными ресурсами самообеспечения. Продолжим проводить линию на их полную отмену и поддержание открытого характера многосторонней торговли", - говорится в сообщении министерства к предстоящему участию Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел G20 в Индонезии.

https://ria.ru/20220706/putin-1800678003.html

россия

индонезия

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экономика, россия, сергей лавров, индонезия, большая двадцатка