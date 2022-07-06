https://ria.ru/20220706/lechenie-1800743979.html
В Минздраве рассказали, как будут отслеживать качество лечения пациентов
В Минздраве рассказали, как будут отслеживать качество лечения пациентов - РИА Новости, 06.07.2022
В Минздраве рассказали, как будут отслеживать качество лечения пациентов
Минздрав России планирует в режиме реального времени отслеживать качество лечения пациентов по всей стране, как это было в период пандемии, когда... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:04
2022-07-06T17:04
2022-07-06T17:11
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России планирует в режиме реального времени отслеживать качество лечения пациентов по всей стране, как это было в период пандемии, когда контролировалось применение препаратов для больных COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он пояснил, что в период пандемии после выпуска методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции и регистрации новых препаратов велась оценка качества оказания медпомощи больным COVID-19. В режиме реального времени можно было посмотреть данные об использовании медицинскими работниками препаратов для лечения пациентов, уточнил министр.
https://ria.ru/20220706/medpomosch-1800720917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:04 06.07.2022 (обновлено: 17:11 06.07.2022)
В Минздраве рассказали, как будут отслеживать качество лечения пациентов
Минздрав планирует отслеживать качество лечения пациентов в режиме реального времени
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России планирует в режиме реального времени отслеживать качество лечения пациентов по всей стране, как это было в период пандемии, когда контролировалось применение препаратов для больных COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы переходим к формату контроля качества. Это позволяет сохранять жизнь, быстро внедрять ту или иную технологию. Этот пункт будет применяться и в дальнейшем для лечения пациентов уже неинфекционных",- сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение 2022".
Он пояснил, что в период пандемии после выпуска методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции и регистрации новых препаратов велась оценка качества оказания медпомощи больным COVID-19. В режиме реального времени можно было посмотреть данные об использовании медицинскими работниками препаратов для лечения пациентов, уточнил министр.