https://ria.ru/20220706/lechenie-1800743979.html

В Минздраве рассказали, как будут отслеживать качество лечения пациентов

В Минздраве рассказали, как будут отслеживать качество лечения пациентов - РИА Новости, 06.07.2022

В Минздраве рассказали, как будут отслеживать качество лечения пациентов

Минздрав России планирует в режиме реального времени отслеживать качество лечения пациентов по всей стране, как это было в период пандемии, когда... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:04

2022-07-06T17:04

2022-07-06T17:11

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России планирует в режиме реального времени отслеживать качество лечения пациентов по всей стране, как это было в период пандемии, когда контролировалось применение препаратов для больных COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он пояснил, что в период пандемии после выпуска методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции и регистрации новых препаратов велась оценка качества оказания медпомощи больным COVID-19. В режиме реального времени можно было посмотреть данные об использовании медицинскими работниками препаратов для лечения пациентов, уточнил министр.

https://ria.ru/20220706/medpomosch-1800720917.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19